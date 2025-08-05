Герцог считает, что против Израиля выдвинуты ложные обвинения в блокировке гуманитарной помощи, но при этом не учитывается положение, в котором находятся заложники из Израиля, которых палестинская террористическая группировка "ХАМАС" держит в плену. Президент Израиля сослался на недавно распространенные фото- и видеоматериалы, на которых видны похудевшие и больные заложники. Он добавил, что до сих пор не удалось вернуть 50 граждан Израиля.

Герцог рассказал, что разговаривал с председателем Международного Красного Креста и попросил сделать все возможное, чтобы обеспечить заложников из Израиля едой и медикаментами. Он призвал международное сообщество выступить за возвращение заложников.

"Запад должен помочь в борьбе против "ХАМАСа", чтобы победить эту группировку. Как и в отношении вторжения в Украину, в этих военных действиях, направленных против Израиля, нужно действовать до полной победы", - к такому сравнению прибег президент Израиля.

В результате терактов 7 октября 2023 года террористическая группировка "ХАМАС" и другие группировки боевиков убили приблизительно 1200 человек на юге Израиля, а также взяли в заложники и вывезли в полосу Газы более 250 человек.

Израиль уже почти два года проводит военную операцию против "ХАМАСа" в полосе Газы. Несмотря на то, что попытки уничтожить "ХАМАС" на Западе оправдываются, Израиль получил от ряда международных политиков критику в связи с чрезмерными жертвами среди палестинского гражданского населения и недостаточностью усилий по предотвращению гуманитарной катастрофы в полосе Газы. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в конце июля заявил, что Великобритания признает Палестинское государство, если Израиль не согласится на перемирие и другие условия для предотвращения гуманитарной катастрофы в полосе Газы.