«Действовать нужно до полной победы»: президент Израиля сравнил ситуацию в Газе с Украиной

© LETA 5 августа, 2025 17:48

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Заселенной палестинцами полосе Газа поставляется гуманитарная помощь, электроэнергия и другие необходимые ресурсы, заявил на пресс-конференции в Рижском замке президент Израиля Ицхак Херцог, который во время официального визита в Латвию встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Герцог считает, что против Израиля выдвинуты ложные обвинения в блокировке гуманитарной помощи, но при этом не учитывается положение, в котором находятся заложники из Израиля, которых палестинская террористическая группировка "ХАМАС" держит в плену. Президент Израиля сослался на недавно распространенные фото- и видеоматериалы, на которых видны похудевшие и больные заложники. Он добавил, что до сих пор не удалось вернуть 50 граждан Израиля.

Герцог рассказал, что разговаривал с председателем Международного Красного Креста и попросил сделать все возможное, чтобы обеспечить заложников из Израиля едой и медикаментами. Он призвал международное сообщество выступить за возвращение заложников.

"Запад должен помочь в борьбе против "ХАМАСа", чтобы победить эту группировку. Как и в отношении вторжения в Украину, в этих военных действиях, направленных против Израиля, нужно действовать до полной победы", - к такому сравнению прибег президент Израиля.

В результате терактов 7 октября 2023 года террористическая группировка "ХАМАС" и другие группировки боевиков убили приблизительно 1200 человек на юге Израиля, а также взяли в заложники и вывезли в полосу Газы более 250 человек.

Израиль уже почти два года проводит военную операцию против "ХАМАСа" в полосе Газы. Несмотря на то, что попытки уничтожить "ХАМАС" на Западе оправдываются, Израиль получил от ряда международных политиков критику в связи с чрезмерными жертвами среди палестинского гражданского населения и недостаточностью усилий по предотвращению гуманитарной катастрофы в полосе Газы. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в конце июля заявил, что Великобритания признает Палестинское государство, если Израиль не согласится на перемирие и другие условия для предотвращения гуманитарной катастрофы в полосе Газы.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

