LAT
«Даже не мечтайте, что мы дома перейдём на латышский»: откровенный ответ на «анонимный опрос» в школе (2)

4 ноября, 2025

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть" Инна Дьери, выступающая за право детей учиться на родном языке, поделилась на своей странице в Facebook опросом, который Министерство образования заказало провести в школах через систему анонимных опросов Edurio.

Во-первых, политик отмечает, что такой опрос нельзя назвать анонимным, поскольку для его прохождения необходимо войти в систему через э-класс, который имеет все личные данные родителя и ребенка.

Во-вторых, некоторые вопросы позволяют дать на них весьма конкретные ответы:

"Endurio по запросу министерства образования проводит опрос по переходу на латышский язык в 1, 3, 4, 6, 7, и 9-х классах.

Выясняли, какие знания латышского у ребёнка, как мы – родители помогаем ребёнку с освоением латышского, на каком языке мы говорим в семье. А потом переспрашивали, может, мы всё-таки, несмотря на русский язык семьи, говорим там на латышском хоть иногда.

Интересовались, как помогает школа с латышским.

Скрины некоторых вопросов прилагаю.

А в конце спросили: «Как вы считаете, что школе следовало бы усовершенствовать или изменить, чтобы обучение на латышском языке проходило более успешно? Пожалуйста, напишите своё мнение!».

Ну я и написала: «Вообще русским детям следовало бы учиться на русском языке. Но пока это не так, необходимо обеспечить наличие помощников учителей по всем предметам, которые заранее, ещё до урока, письменно переводили бы все определения, чтобы дети потом могли их выучить.
И обязательно нужно предусмотреть как минимум два дополнительных урока латышского языка в неделю для всех детей, чей родной язык не латышский — как это делается в государственных гимназиях. Только преподавать нужно КАК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК!

Я знаю, что вам не нравится, что я пишу, я вас тоже ненавижу. Но если вы навязываете нам свой язык, то делайте это качественно. Возьмите и обучите детей так, чтобы они могли учиться на этом языке. Мне жалко каждого цента нашего семейного бюджета, которые мы вынуждены платить частному педагогу за латышский язык.

Даже не мечтайте, что мы дома перейдём на латышский. И то малое количество свободного времени, которое мы имеем с детьми на досуг, мы тоже будем проводить на своем родном русском языке, чтобы они выросли ментально русскими людьми. Пропишем им русский культурный код. Будете давить, мы будем ещё больше изнутри сопротивляться», - написала она.

Политик призвала родителей дать Министерству обратную связь. 

"А то они живут в стране своих латышских розовых пони и думают, что мы тут счастливы от их охранительной идеи о переводе наших школ на латышский язык", - заметил Дьери.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

