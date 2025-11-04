Во-первых, политик отмечает, что такой опрос нельзя назвать анонимным, поскольку для его прохождения необходимо войти в систему через э-класс, который имеет все личные данные родителя и ребенка.

Во-вторых, некоторые вопросы позволяют дать на них весьма конкретные ответы:

"Endurio по запросу министерства образования проводит опрос по переходу на латышский язык в 1, 3, 4, 6, 7, и 9-х классах.

Выясняли, какие знания латышского у ребёнка, как мы – родители помогаем ребёнку с освоением латышского, на каком языке мы говорим в семье. А потом переспрашивали, может, мы всё-таки, несмотря на русский язык семьи, говорим там на латышском хоть иногда.

Интересовались, как помогает школа с латышским.

Скрины некоторых вопросов прилагаю.

А в конце спросили: «Как вы считаете, что школе следовало бы усовершенствовать или изменить, чтобы обучение на латышском языке проходило более успешно? Пожалуйста, напишите своё мнение!».

Ну я и написала: «Вообще русским детям следовало бы учиться на русском языке. Но пока это не так, необходимо обеспечить наличие помощников учителей по всем предметам, которые заранее, ещё до урока, письменно переводили бы все определения, чтобы дети потом могли их выучить.

И обязательно нужно предусмотреть как минимум два дополнительных урока латышского языка в неделю для всех детей, чей родной язык не латышский — как это делается в государственных гимназиях. Только преподавать нужно КАК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК!

Я знаю, что вам не нравится, что я пишу, я вас тоже ненавижу. Но если вы навязываете нам свой язык, то делайте это качественно. Возьмите и обучите детей так, чтобы они могли учиться на этом языке. Мне жалко каждого цента нашего семейного бюджета, которые мы вынуждены платить частному педагогу за латышский язык.

Даже не мечтайте, что мы дома перейдём на латышский. И то малое количество свободного времени, которое мы имеем с детьми на досуг, мы тоже будем проводить на своем родном русском языке, чтобы они выросли ментально русскими людьми. Пропишем им русский культурный код. Будете давить, мы будем ещё больше изнутри сопротивляться», - написала она.

Политик призвала родителей дать Министерству обратную связь.

"А то они живут в стране своих латышских розовых пони и думают, что мы тут счастливы от их охранительной идеи о переводе наших школ на латышский язык", - заметил Дьери.