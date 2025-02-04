Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны обсудили работу латвийских судов в 2024 году и актуальные вопросы Совета юстиции.

Ринкевич подчеркнул, что в этом году неизменным приоритетом остается укрепление безопасности Латвии и судебная власть играет в этом вопросе важную роль. Именно суды реализуют решения законодателя о политике наказаний, цель которой - обеспечить эффективность применения уголовного закона и предотвратить причинение вреда интересам государства и общества.

Не менее важно продолжать разъяснение судебных решений, чтобы укрепить доверие общества к правосудию и работе судов, сказал Ринкевич.

Президент и председатель Верховного суда также обсудили меры по укреплению независимости и эффективности судебной власти, в том числе роль недавно основанной Академии юстиции в повышении профессионального образования судей, прокуроров и работников судов.

Как сообщалось, что первый срок полномочий Струпишса истекает 15 июня. Он ранее заявил, что планирует баллотироваться еще на один срок, так как в Верховном суде начаты процессы, которые необходимо завершить, такие как оптимизация и проект искусственного интеллекта. Также предстоит завершить процессы в Совете юстиции, который возглавляет Струпишс.

Согласно закону, председатель Верховного суда избирается Сеймом на пять лет по рекомендации пленума Верховного суда. Один и тот же судья не может занимать должность председателя Верховного суда более двух сроков подряд.