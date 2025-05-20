Чья победа? Как мировая пресса отреагировала на разговор Путина и Трампа

Общению Дональда Трампа с Владимиром Путиным предшествовал короткий звонок американского лидера президенту Украины Владимиру Зеленскому. По данным источника Wall Street Journal, они еще раз сверили свои дипломатические стратегии, кроме того, Зеленский призвал Трампа уговорить Путина на 30-дневное прекращение огня. Затем Трамп созвонился с Путиным, который в тот момент находился в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Разговор с учетом перевода длился два часа — возможно, он стал самым долгим общением двух президентов по телефону за эти четыре месяца.

Трамп созвонился с Путиным. О чем они говорили?

Об итогах разговора сначала достаточно сдержанно рассказал журналистам Владимир Путин, а затем, с явным энтузиазмом и оптимизмом, написал в соцсетях Трамп.

Описания результатов разговора в их заявлениях не вполне совпали. Путин сказал лишь о готовности Москвы начать с Киевом работу над меморандумом о будущем мире, который может включать и прекращение огня. Трамп же заявил, что переговоры Москвы и Киева о мире начнутся «немедленно», на условиях, которые они выработают сами.

Анализируя разговор Путина и Трампа, мировая пресса не нашла значительных поводов для оптимизма.

«Никакого конкретного результата»

Многие издания акцентируют внимание на том, что Путин и Трамп по итогам общения не достигли никаких внятных договоренностей. Два часа разговора — и никакого конкретного результата, констатирует французская Le Monde.

Телефонный разговор Трампа и Путины служит болезненным напоминанием, что в российско-американских отношениях Трамп — младший партнер. Ничего более существенного разговор не принес, пишет американский журнал Atlantic.

Даже консервативный Fox News, открыто поддерживающий Трампа, отмечает, что «пока неясно, какие именно результаты были достигнуты».

Отсутствие какого бы то ни было значимого результата телефонного разговора показывает, что вера Трампа в его личную харизму и умение договариваться пока что не может преодолеть глубокие разногласия между США и Россией и повлиять на сложные политические мотивы, которыми руководствуется президент Путин, пишет New York Times.

О том, что Трамп снова делает ставку на «силу своей личности» и историю отношений с Путиным, пишет и Associated Press. Но «силы личности» явно недостаточно для окончания войны: телефонный разговор двух президентом в понедельник показал, насколько далек любой возможный прорыв, полагает CNN.

Легкая победа для расслабленного Путина

В одном можно быть уверенным: Путин должен быть доволен итогами разговора с Трампом, резюмирует немецкая Spiegel.

Американский президент даже не вспомнил о своих требованиях немедленного прекращения огня и угрозах ввести новые санкции в случае отказа Москвы, отмечает британская Guardian: похоже, Трамп снова ослабил давление на Кремль.

Заявив, что Россия и Украина должны договариваться напрямую, Трамп встал на сторону своего друга в Кремле, считают комментаторы американского телеканала CNN.

Телефонные разговоры Путина и Трампа способствуют укреплению личной связи двух лидеров, отмечает пресса. Guardian напоминает, что Путин и прежде не раз публично хвалил Трампа и даже льстил американскому президенту. Российский президент рассказывал, что он молился «за своего друга» после попытки покушения на тогда еще кандидата в президенты. Вот и в понедельник в телефонном разговоре Путин продолжил выстраивать личные отношения с Трампом, поздравив его с рождением одиннадцатого внука.

Выбрав музыкальную школу в Сочи как место для звонка Трампу, Путин хотел продемонстрировать уверенность в себе и безразличие к теме урегулирования, полагает Guardian. Его бравада подпитывается небольшим, но устойчивым продвижением на поле боя, неслаженной реакцией европейцев на действия Москвы и все большей адаптацией российской экономики к нуждам войны, пишет Guardian.

Ей вторит другая британская газета — Times. Расчетливая демонстрация безразличия — это еще один удар по процессу урегулирования, который никак не может набрать обороты, комментирует Times выбор места для телефонного разговора.

Выйдет ли США из переговоров?

Перед телефонным разговором пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит и вице-президент США Джей Ди Вэнс в очередной раз заявили, что если стороны не продемонстрируют серьезный настрой на мирное урегулирование конфликта, то США оставит попытки добиться прекращения огня.

«Для танго нужны двое, — сказал Вэнс незадолго до телефонного разговора между президентами России и США. — Мы попробуем остановить [войну], но если это не удастся, мы рано или поздно скажем: знаете, имело смысл попробовать, но больше мы не будем этим заниматься».

Как рассказали Financial Times источники, осведомленные о последовавшем за звонком в Кремль разговоре Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, президент США четко дал понять: Вашингтон дистанцируется от посредничества в конфликте и даст России и Украине самостоятельно договориться о прекращении огня.

Европейские лидеры, рассказал газете осведомленный источник, были поражены, когда Трамп рассказал им о своем общении с Путиным.

В своем посте в соцсети Truth Social после разговора с Путиным Трамп напомнил, что Ватикан готов стать площадкой для дальнейших переговоров.

«Трамп, судя по всему, с радостью уступит роль посредника высшей силе: папе римскому», — иронизирует New York Times.

Журнал Atlantic, впрочем, видит плюсы в готовности Трампа выйти из переговоров: как полагают его авторы, Путин использует желание Трампа стать миротворцем, чтобы тянуть время и не дать США поставить Киеву новое оружие или ввести новые санкции против России.

Кнут и пряник санкций

Трамп, как отмечает Assosiated Press, использует санкции и их отмену как кнут и пряник для России.

Однако, как пишет FT со ссылкой на свой источник, американский президент не стал обещать своим европейским коллегам, что США введет новые санкции против России, даже если Путин отвергнет все попытки мирного урегулирования.

Но это не означает, что на санкционной политике поставлен крест. Как пишет Atlantic, если США выйдет из переговорного процесса, то республиканцы могут надавить на Трампа, который не любит выглядеть слабаком, или же другие страны могут усилить свою поддержку Украине.

Новые санкции Москве уже обещают европейские политики. Во вторник 20 мая министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с коллегами из других стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Путин тянет время — и что надо ввести новые санкции, передает агентство Reuters.