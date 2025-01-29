«Читать не умеют, но матерятся — все»! Письмо-SOS от латышской учительницы

1. Поведение в разных условиях. Учителя проверяются, что они могут себе при них позволить. К сожалению, в проигрыше оказываются те учителя, которые стараются быть добрыми к вашим детям, мягкими, терпимыми, как говорится.

Расплата жестокая - это шум в классе, игнорирование учителя и беспорядок на уроке. Я неоднократно заходила на другие уроки, чтобы проследить за поведением учеников. Там постоянно слышны громкие разговоры, учителю приходится повторять сказанное не менее трех раз, как попугаю, а потом регулярно находится кто-то, кто просыпается и в четвертый раз спрашивает, что нужно сделать. Концентрация на уроке полностью отсутствует.

... я думаю, что половина проблемы в том, что нет никакого обучения, а есть соревнование, кто сможет сорвать урок. Лидер в классе - это тот, у кого больше негативных отметок, и за него идет соревнование. Есть ученики, которые взяли на себя труд собирать эту статистику.

2.Преподавательская работа. Есть ученики, которые сидят и смотрят и, даже если им говорят написать это в блокноте, продолжают ничего не делать. Есть те, рядом с которыми я должна стоять только тогда они начинают работать.

Другая история: все мы знаем, как обстоят дела в нашей стране с учебными пособиями - их не хватает. Поэтому учителя копируют и дают ученикам листы с упражнениями, с текстами. То, что мы раньше читали из книг или писали в тетрадях. Что происходит после урока? Лист выбрасывается в мусорное ведро на выходе из класса, а на следующем уроке, когда работа продолжается, листа уже нет.

Я должна преподавать, но почему я должна тратить деньги на ксерокопирование? Вы скажете: не копируйте! Но какой в этом смысл, он будет сидеть целый час за пустой партой, ничего не делать и мешать работать другим.

Далее, крайне слабые навыки чтения. Они не могут выполнить некоторые задания, потому что не умеют читать. Когда я спрашиваю, почему они не делают этого, ответ один - я ничего не понимаю! А они не понимают, потому что не умеют читать! Все образование остановилось на грамотности!

3. Отношения. Их язык просто ужасен. Я не слышала столько бранных слов, сколько услышала за этот семестр. И все их произносят, никто не исключение. Забудьте, что "мой ребенок так не говорит". Возможно, начните с толкования значения этих слов. К сожалению, девочек ругается больше, чем мальчиков. Есть девочки, которые на уроке не могут выдавить и слова, но матерятся громче всех. То, что происходит в телефонах, просто умопомрачительно. Смелости сказать это в лицо нет, а нажать на кнопку дистанционно так просто. Их отношения меняются в мгновение ока: сегодня друзья, завтра враги. Кто в этом виноват? Я бы сказал, обе стороны, потому что они еще не умеют разрешать конфликты с уважением друг к другу.