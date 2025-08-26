BSA: образование, проверенное временем Новости партнеров Редакция PRESS 26 августа, 2025 15:03 Новости партнеров

В мире, где технологии меняют привычные правила, а завтра может быть не похоже на вчера, высшее образование становится якорем стабильности. Оно помогает человеку не потеряться в потоке перемен, а увидеть в них новые возможности и перспективы роста.

О новых вызовах для высшего образования, об угрозах искусственного интеллекта и профессиях будущего Press LV беседует с председателем Сената Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA) Станиславом Букой.

«Вуз — особая экосистема»

— Станислав Анатольевич, начнем с главного вопроса: какими навыками должен обладать человек, чтобы быть востребованным в будущем?

— Современный рынок труда требует гибкости. Традиционные профессии исчезают, а новые появляются каждые несколько лет. Работодателям нужны не просто специалисты с дипломом, а люди, которые умеют и хотят учиться всю жизнь, способны быстро адаптироваться и брать на себя ответственность. Поэтому в вузах всего мира все больше внимания уделяется навыкам коммуникации, работе в команде, междисциплинарным проектам. Будущий инженер должен понимать основы бизнеса, а будущий журналист — ориентироваться в цифровых технологиях и данных.

Вуз сегодня — это не просто место, где передают глубокие знания. Здесь учат не только «получать ответы», но и задавать правильные вопросы, мыслить критически и творчески использовать технологии.

Это экосистема, где формируются навыки, ценности, умение адаптироваться к изменениям. И я очень горд тем, что наша Балтийская Международная академия, BSA, соответствует этим высоким критериям. Приятно, что это не только наше мнение, а экспертное заключение государственных учреждений.

Скажу, что за последний год мы прошли несколько этапов аккредитации и получили официальное подтверждение того, что наша институциональная аккредитация сохраняется. Напомню, она у нас действует с 2000 года.

С 1 января обязанности аккредитовывать вузы — не только отдельные программы или направления — возложены на Комиссию по качеству образования (SKK) и именно она подтвердила: Baltijas Starptautiskā Akadēmija соответствует положенным требованиям.

Кроме того, Совет по высшему образованию, который ранее проводил аккредитацию по указанию министра образования Латвии, также признал, что академия соответствует необходимым стандартам. И да, BSA получила максимальные сроки аккредитаций по ряду программ до 2030 или 2031 года. Среди них: экономика и финансы, управление предпринимательской деятельностью, управление туристическим бизнесом. А если говорить о наших достижениях, то я бы отметил аккредитацию во Всемирной туристической организации. Эту процедуру прошло всего около 300 вузов в мире.

«Армия проверяющих, надо ли столько?»

— Господин Бука, не могли бы вы прояснить, почему госучреждения так часто проверяют частный вуз?

— Наши студенты, как и преподаватели (а это наш золотой багаж) могут быть уверены: у BSA есть все необходимое для получения качественного образования, признанного на государственном, европейском и мировом уровне. Это, безусловно, радует. При этом, конечно, огорчает, что количество проверяющих и контролирующих организаций не сокращается, несмотря на призыв президента ЛР Эдгарса Ринкевичса уменьшить их число. Скажу, что вузы сегодня фактически контролируют шесть разных структур. Надо ли столько?

Если учитывать Болонский процесс и саму идею единого европейского пространства высшего образования, то вузы должны обладать не только академической свободой для преподавателей и студентов, но и институциональной (университетской) автономией. Как известно, она предполагает достаточно широкий коридор свободы, чтобы университеты могли конкурировать между собой, повышая качество обучения студентов, открывать новые направления подготовки и выходить на международные образовательные рынки.

Однако в нашей ситуации этот «коридор свободы» становится настолько узким, что говорить о настоящей автономии вуза уже, думается, трудно. В результате мы уступаем по степени самостоятельности ближайшим соседям — Эстонии и Литве, отчасти поэтому наши университеты проигрывают им в конкуренции.

Отсюда напрашивается вопрос: если мы проигрываем, может быть, мы что-то делаем неправильно? Возможно, один из путей к успеху Латвии кроется именно в расширении автономии вузов, предоставлении им права самим решать, что и как делать, и брать за это ответственность, —подобное могло бы изменить ситуацию к лучшему.

«Одного желания учиться мало...»

— Какие программы обучения BSA пользуются наибольшей популярностью у абитуриентов?

— Управление бизнесом, финансы, туризм, компьютерный дизайн. Это соответствует мировой тенденции: почти каждый четвертый студент в мире выбирает бизнес-направления. Эти направления в топе во всем мире. Жаль, что не все, кто поступает на первый курс, доходят до диплома, но это тоже международная практика: по статистике до финиша доходит практически один студент из двух…

Одно дело — что-то нарисовать у себя в голове, и совсем другое — упорно осваивать профессию, превратить талант в системное знание и навык. Здесь тоже в наше время непросто найти баланс: с одной стороны — интернет и компьютерные программы, которые позволяют быстро получить готовый результат, а с другой — серьезная профессиональная подготовка, которая требует времени и усилий. У нас этот путь сложнее, но именно в этом — перспектива на будущее.

Такое образование позволяет выпускникам адаптироваться к меняющимся условиям и осваивать разные направления деятельности, которые будут востребованы завтра. Это шанс, который дает надежду — те, кто получает университетский уровень образования, останутся конкурентоспособными и в мире, где рядом с нами действует искусственный интеллект.

Это касается всех сфер: бизнеса, журналистики, туризма… Новые технологии уже изменили рынок труда. Теперь каждый может быть «сам себе режиссер», «сам себе туристическое агентство», «сам себе дизайнер», «сам себе юрист» или даже «сам себе банкир». Технически это возможно, но к счастью, искусственный интеллект пока не стал ни другой цивилизацией, ни абсолютно новым миром. С ИИ, надо понимать, работают живые люди из плоти и крови. И именно они остаются не только партнерами технологий, но и теми, кто управляет и направляет их.

«Наши выпускники работают во всем мире!»

— Актуально ли для латвийских вузов продвижение на международном рынке и привлечение зарубежных студентов?

— Считаю, что экспорт образования — это не только про студентов и университеты. Это стратегическая инвестиция в будущее, которая укрепляет экономику, международные связи и культурный престиж страны. Там, где образование становится ценностью для всего общества, выигрывают все: и университеты, и государство, и сами студенты.

В Латвии пока нет единой позиции между различными министерствами, которые так или иначе регулируют сферу высшего образования. Например, министерство образования и науки активно выступает за развитие экспорта образования, ту же линию поддерживает и министерство иностранных дел. В то же время министерство внутренних дел через департамент гражданства и миграции действует гораздо жестче — устанавливает дополнительные требования, ограничения и фактически создает препятствия для зарубежных студентов.

BSA имеет значимую репутацию на международном рынке образования. Нас выбирают студенты из разных стран мира в том числе Эстонии, Азербайджана, Индии, Пакистана. Всего у нас учатся ребята примерно из 20 стран. Уверенно могу сказать, что наши зарубежные студенты очень хорошо понимают, что образование — это инвестиция, которая никогда не теряет ценности. Кто-то уезжает с дипломами в свои страны, кто-то остается трудиться на рынках ЕС.

В нашем глобально сложном мире именно высшее образование становится настоящей инвестицией в будущее — валютой, не подверженной инфляции.

— Спасибо за беседу, успешного старта нового учебного года.

Беседовала

Людмила ВЕВЕРЕ.

