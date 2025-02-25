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Бесплатный проезд для всех людей с инвалидностью нереален: комиссия Сейма

© Lsm.lv 25 февраля, 2025 18:19

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Предложение распространить 100% льготу на проезд в общественном транспорте также на инвалидов третьей группы, поданное через платформу общественных инициатив Manabalss.lv, государству выполнить проблематично — в таком виде оно невыполнимо, решили депутаты Комиссии Сейма по социально-трудовым делам. Но этот вопрос пока не закрыт, сообщает Латвийское радио 4. 

Инициатива о бесплатном проезде в общественном транспорте для людей с третьей группой инвалидности была запущена на Manabalss.lv еще в 2023 году. Подписи под ней оставили почти 11 тысяч граждан Латвии. Представитель авторов инициативы Санта Сурвила напомнила членам комиссии, почему людям с третьей группой инвалидности важна такая льгота:

«Третьей группе, с инвалидностью умеренной степени, оказывается меньшая финансовая поддержка. С одной стороны это логично, а с другой — эта группа считается той, где у людей больше всего возможностей вернуться на рынок труда. И сами люди говорят, что с бесплатным общественным транспортом у них было бы больше возможностей без дополнительной финансовой нагрузки посещать врачей, реабилитацию, которая может быть в других городах, если люди приезжают из регионов. Они также могли бы больше уделять внимание поиску работы и больше отправляться на рабочие собеседования. Возможно, также и устроиться на работу в другом городе».

Министерство сообщения было бы готово поддержать введение бесплатного проезда для людей с третьей группой инвалидности — но только при условии, что Министерство финансов найдет необходимые средства. В противном случае это невозможно в принципе, сказала директор департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения Анния Новикова:

«Наши расчеты вас не обрадуют — на перевозку людей с третьей группой инвалидности дополнительно в год понадобятся примерно 15 миллионов евро, и это по тарифам перевозок 2024 года. В реальности расходы на перевозку пассажиров растут. По многим договорам они будут индексироваться либо в этом, либо в ближайшие годы, и расходы еще вырастут».

Стоит отметить, что с 1 июля 2023 года увеличено пособие на транспортные расходы для людей с инвалидностью. Оно составляет 105 евро и выплачивается раз в полгода. Пособие могут получить в том числе и люди с третьей группой инвалидности — но только если у них существуют нарушения опорно-двигательного аппарата.

На данный момент обещать, что общественный транспорт станет полностью бесплатным для всех людей с инвалидностью третьей группы, нельзя — таково общее мнение депутатов комиссии. Вот, что, например, сказала депутат Алина Генделе из «Нового Единства»:

«Видя эти числа, что в целом насчитывается 90 тысяч людей с третьей группой инвалидности, и 38 тысяч из них трудоустроены, и слыша все эти суммы необходимого финансирования, которые составляют миллионы, при этом зная реальную ситуацию в стране и геополитическую ситуацию... Все же, наверное, нужно быть смелыми и сказать, что вряд ли полностью, на 100% мы могли бы позволить себе ввести такую меру поддержки. Да, мы были бы все готовы проголосовать за такую инициативу. Но есть реальная ситуация».

Председатель комиссии Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян) заверил: несмотря на то, что тема будет уточняться, сужаться и, вероятно, инициатива не будет реализована в изначальном варианте — вопрос не закрыт, и работа над ним продолжится. На следующее заседание комиссии, на котором будет рассматриваться данная инициатива, планируют пригласить и представителей Министерства финансов.

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