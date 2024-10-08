Банк Латвии снова снизил прогноз роста ВВП на этот год

В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,6% с 3,3%, а прогноз экономического роста на 2026 год - до 3% с 3,8%.

Банк Латвии пояснил, что понижение прогноза ВВП на 2024 год связано с более слабым, чем ожидалось, ростом в первой половине этого года, а также с пересмотром Центральным статистическим управлением предыдущих данных ВВП. По-прежнему осторожные настроения участников экономики позволяют предположить, что и во второй половине этого года рост будет более вялым.

Банк Латвии также отметил, что прогноз ВВП на 2025 год был снижен до 2,6% с 3,3%, прогнозировавшихся в июне, что отражает более скромный уровень частного потребления и инвестиций. Несмотря на стремительный рост реальной заработной платы, частное потребление в настоящее время сдерживается восстановлением сбережений после периода высокой инфляции. Копить, а не тратить, мотивируют и пессимистичные настроения потребителей. Инвестиции же сдерживаются задержками в реализации проектов, финансируемых ЕС, снижением рентабельности в ряде секторов и осторожностью кредиторов. Рост объемов нового кредитования возможен при более существенном снижении процентных ставок.

Переходя к прогнозу на 2026 год, Банк Латвии отметил, что, хотя рост ВВП будет обеспечиваться частным потреблением, инвестициями и экспортом, их рост будет медленнее, чем прогнозировалось в июне, причем более значительное влияние окажет ослабление конкурентоспособности.

Банк Латвии прогнозирует, что частное потребление в Латвии вырастет на 0,2% в этом году, на 2,4% в следующем году и на 3% в 2026 году, а государственное потребление вырастет на 11,3% в этом году, на 1,2% в следующем году и на 0,9% в 2026 году.

Руткасте отметил, что инвестиции продолжают оставаться слабыми.

По прогнозам Банка Латвии, в этом году инвестиции упадут на 4,2%, в 2025 году вырастут на 3,4%, а в 2026 году - на 4,9%.

Экспорт, с другой стороны, упадет на 2,1% в этом году, а в следующем ожидается рост на 1,2% и на 2,8% в 2026 году. В то же время, по прогнозам Банка Латвии, импорт в этом году упадет на 2,5%, в следующем году вырастет на 3%, а в 2026 году - на 3,2%.

Уже сообщалось, что в 2023 году ВВП Латвии вырос на 1,7%, согласно пересмотренным данным Центрального статистического управления, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,3%.