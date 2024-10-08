Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 8. Октября Завтра: Aina, Anete

Банк Латвии снова снизил прогноз роста ВВП на этот год

Редакция PRESS 8 октября, 2024 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

Банк Латвии понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 1,8% до 0,6%, сообщил во вторник на организованной Банком Латвии дискуссии руководитель департамента монетарной политики Улдис Руткасте.

В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 2,6% с 3,3%, а прогноз экономического роста на 2026 год - до 3% с 3,8%.

Банк Латвии пояснил, что понижение прогноза ВВП на 2024 год связано с более слабым, чем ожидалось, ростом в первой половине этого года, а также с пересмотром Центральным статистическим управлением предыдущих данных ВВП. По-прежнему осторожные настроения участников экономики позволяют предположить, что и во второй половине этого года рост будет более вялым.

Банк Латвии также отметил, что прогноз ВВП на 2025 год был снижен до 2,6% с 3,3%, прогнозировавшихся в июне, что отражает более скромный уровень частного потребления и инвестиций. Несмотря на стремительный рост реальной заработной платы, частное потребление в настоящее время сдерживается восстановлением сбережений после периода высокой инфляции. Копить, а не тратить, мотивируют и пессимистичные настроения потребителей. Инвестиции же сдерживаются задержками в реализации проектов, финансируемых ЕС, снижением рентабельности в ряде секторов и осторожностью кредиторов. Рост объемов нового кредитования возможен при более существенном снижении процентных ставок.

Переходя к прогнозу на 2026 год, Банк Латвии отметил, что, хотя рост ВВП будет обеспечиваться частным потреблением, инвестициями и экспортом, их рост будет медленнее, чем прогнозировалось в июне, причем более значительное влияние окажет ослабление конкурентоспособности.

Банк Латвии прогнозирует, что частное потребление в Латвии вырастет на 0,2% в этом году, на 2,4% в следующем году и на 3% в 2026 году, а государственное потребление вырастет на 11,3% в этом году, на 1,2% в следующем году и на 0,9% в 2026 году.

Руткасте отметил, что инвестиции продолжают оставаться слабыми.

По прогнозам Банка Латвии, в этом году инвестиции упадут на 4,2%, в 2025 году вырастут на 3,4%, а в 2026 году - на 4,9%.

Экспорт, с другой стороны, упадет на 2,1% в этом году, а в следующем ожидается рост на 1,2% и на 2,8% в 2026 году. В то же время, по прогнозам Банка Латвии, импорт в этом году упадет на 2,5%, в следующем году вырастет на 3%, а в 2026 году - на 3,2%.

Уже сообщалось, что в 2023 году ВВП Латвии вырос на 1,7%, согласно пересмотренным данным Центрального статистического управления, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,3%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Они это сделали: правительство поддержало снижение взносов во второй пенсионный уровень

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.

Читать
Загрузка

В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

Важно 14:17

Важно 0 комментариев

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Во вторник, 8 октября, Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством земледелия доклад о ситуации с импортом сельскохозяйственных и продовольственных товаров из России в Латвию.

Читать

В Латвии пересчитали представителей среднего класса: кто это?

Новости Латвии 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Во многих странах Европы средний класс считается той частью общества, которая склонна к рациональному выбору и тем самым способствует сбалансированному развитию страны. Так, например, средний класс часто голосует на выборах за центристские партии, дистанцируясь от политического радикализма любого направления.

Читать

Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4% в сентябре

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Читать

Дожили: у депутатов Сейма проблемы с питанием

Латышские СМИ 14:07

Латышские СМИ 0 комментариев

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

Читать

Мне объяснили, что я просто смыла золото в раковину: почему «худеют» обручальные кольца

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

Читательница портала la.lv рассказала занятную историю - её золотые кольца неожиданно для неё потеряли в весе, а ювелир объяснил ей это тем, что женщина день ото дня буквально сливала свое золото в раковину.

Читательница портала la.lv рассказала занятную историю - её золотые кольца неожиданно для неё потеряли в весе, а ювелир объяснил ей это тем, что женщина день ото дня буквально сливала свое золото в раковину.

Читать

Путин перестал ездить в Сочи, опасаясь дронов ВСУ: расследование

Мир 13:35

Мир 0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин все больше опасается за свою жизнь из-за атак украинских дронов, которые научились преодолевать расстояния в тысячи километров, обходя системы ПВО, говорится в расследовании издания "Проект".

Президент РФ Владимир Путин все больше опасается за свою жизнь из-за атак украинских дронов, которые научились преодолевать расстояния в тысячи километров, обходя системы ПВО, говорится в расследовании издания "Проект".

Читать