Авария на Островном мосту: Рига встала

Авария произошла между автомобилями марок «Mercedes-Benz» и «Škoda Fabia». В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ГАО «Latvijas Valsts ceļi» информировало, что с началом нового учебного года в пригородах Риги утром и в послеобеденные часы следует ожидать пробок.

Многие родители из пригородов будут возить детей в школы в Риге, поэтому участников движения призывают заранее планировать маршруты поездок и выезжать вовремя, учитывая ограничения движения в столице и за её пределами.