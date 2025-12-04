Андрей Козлов: Что думают о Латвии, когда слышат о запрете русского языка? Стабильности! Редакция PRESS 4 декабря, 2025 13:42 Стабильности!

На прошлой неделе представительница «Стабильности!» в Сейме Светлана Чулкова выступила в Женеве на ежегодном Форуме ООН по правам меньшинств. И я легко могу представить, какое недоумение вызвали её слова у участников из Африки и Азии: они, наверное, лихорадочно проверяли в Google — действительно ли Латвия находится в Европейском Союзе, раз такие вещи там происходят? Настолько шокирующей оказалась реальность, о которой она рассказала.

Регламент — всего 2 минуты. Но Светлана успела донести главное, чётко и по существу:

«Мы — русские Латвии. Нас — почти треть населения. Мы любим эту страну, трудимся ради неё, мы — часть её истории и будущего. Среди нас — учителя, врачи, спасатели, полицейские, предприниматели. Мы граждане, свободно говорящие по-латышски, и мы хотим жить в мире и с достоинством. Но в последние годы в Латвии были приняты законы, резко ограничивающие русский язык: в парламент внесена декларация о вытеснении русского из социальных сфер; закрываются русские школы, детям и педагогам запрещено общаться по-русски; русский язык исключён из госучреждений; на русские СМИ и книги вводят повышенные налоги».

Она также упомянула грядущий суд над лидером «Стабильности!» Алексеем Росликовым — за фразу с парламентской трибуны: «Русский язык — наш язык». В СГБ это трактуют как «разжигание ненависти» и «сотрудничество с РФ». А по сути — это попытка заставить замолчать тех, кто говорит правду.

Я легко представляю взгляды делегатов: представитель Кении поворачивается к соседу и спрашивает:

«Так это точно Европа? Латвия — ведь член ЕС?..»

Грустно, но это факт.

И если бы у Чулковой было не две, а хотя бы три минуты, к её словам можно было бы добавить следующее:

Страны Африки, Азии, Латинской Америки — всё это происходит не на окраине мира, а в Евросоюзе, который подписал и ратифицировал Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств. Соблюдение этой конвенции? Нулевое.

Евросоюз любит учить других демократии и правам человека — вас тоже учит.

Но при этом не замечает, что происходит у него под носом.

Под видом «сложной геополитической обстановки» власти Европы позволяют нарушать права национальных, но не сексуальных меньшинств — ведь «это другое». И уже звучит тревожная мысль: ради безопасности можно и пожертвовать демократией.

Так вот: если вы этим путём пойдёте — не останется ни первого, ни второго.

Не повторяйте нашего опыта.

Спасибо за внимание.

Андрей Козлов, член партии «Стабильности!»

Реклама оплачена партией "Стабильности"