Алексей Росликов объявлен персоной нон грата в Эстонии

Лидер латвийской оппозиции Алексей Росликов, известный своей борьбой за права русскоязычного населения, вновь оказался в центре международного конфликта.

13 октября его не впустили на территорию Эстонии по личному указанию министра внутренних дел этой страны. Официальная причина — «угроза национальной безопасности».

По словам самого политика, его автомобиль был остановлен эстонской полицией сразу после пересечения границы. Сотрудники сообщили, что министр лично распорядился не пускать Росликова в страну. После этого последовала долгая процедура допроса, во время которой политика сопровождали под охраной.

Как выяснилось, Росликов направлялся на встречу с представителями русских политических сил Эстонии. Его пригласили обсудить вопросы, касающиеся положения русскоязычного населения в регионе и перспектив сотрудничества. На ту же встречу собирались приехать и делегаты из Литвы, однако, по словам очевидцев, и они были задержаны по пути в Таллин.

Эстонские чиновники заявили, что фигура Росликова «приобретает в политике Балтии слишком большое влияние». По их словам, латвийский оппозиционер способен воздействовать не только на русскоязычных избирателей, но и на политиков соседних стран. В итоге в Таллине решили, что «не позволить этой встрече состояться» — единственный способ ограничить его влияние.

Алексей Росликов был выдворен из страны и получил запрет на въезд в Эстонию.

Это не первый случай открытого противостояния политика с властями: напомним, что в самой Латвии против него возбуждено уголовное дело по обвинению в «поддержке России», где фигурирует максимальный срок — до 25 лет лишения свободы.

