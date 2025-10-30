Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Алексей Росликов объявлен персоной нон грата в Эстонии

Редакция PRESS 30 октября, 2025 14:06

Власти назвали лидера латвийской оппозиции угрозой национальной безопасности

Лидер латвийской оппозиции Алексей Росликов, известный своей борьбой за права русскоязычного населения, вновь оказался в центре международного конфликта.
13 октября его не впустили на территорию Эстонии по личному указанию министра внутренних дел этой страны. Официальная причина — «угроза национальной безопасности».

По словам самого политика, его автомобиль был остановлен эстонской полицией сразу после пересечения границы. Сотрудники сообщили, что министр лично распорядился не пускать Росликова в страну. После этого последовала долгая процедура допроса, во время которой политика сопровождали под охраной.

Как выяснилось, Росликов направлялся на встречу с представителями русских политических сил Эстонии. Его пригласили обсудить вопросы, касающиеся положения русскоязычного населения в регионе и перспектив сотрудничества. На ту же встречу собирались приехать и делегаты из Литвы, однако, по словам очевидцев, и они были задержаны по пути в Таллин.

Эстонские чиновники заявили, что фигура Росликова «приобретает в политике Балтии слишком большое влияние». По их словам, латвийский оппозиционер способен воздействовать не только на русскоязычных избирателей, но и на политиков соседних стран. В итоге в Таллине решили, что «не позволить этой встрече состояться» — единственный способ ограничить его влияние.

Алексей Росликов был выдворен из страны и получил запрет на въезд в Эстонию.

Это не первый случай открытого противостояния политика с властями: напомним, что в самой Латвии против него возбуждено уголовное дело по обвинению в «поддержке России», где фигурирует максимальный срок — до 25 лет лишения свободы.

Обновлено: 15:45 30.10.2025
В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Публицист Армандс Пуце на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

