Алексей РОСЛИКОВ: «Не стесняться себя и своей веры»

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 11:02

Стабильности!

Оппозиционный лидер стал единственным политиком высокого уровня, принявшим участие в крещенских купаниях.

Политик и руководитель оппозиции Алексей РОСЛИКОВ, как и каждый год, принял участие в традиционных крещенских купаниях 19 января — в дату, которая для миллионов верующих по всему миру остаётся символом духовной стойкости, очищения и внутренней силы. Для многих этот день — не просто религиозный обряд, а момент, когда человек проверяет себя, свою веру и способность оставаться верным собственным убеждениям.

В отличие от прежних лет, когда крещенские купания проходили в центре Риги и собирали множество участников, сегодня многие политики предпочли дистанцироваться от этой традиции. После 2022 года подобные мероприятия стали восприниматься как «неправильный сигнал» Европе, и часть политического истеблишмента решила избегать участия в православных праздниках, опасаясь неоднозначных интерпретаций.

На этом фоне участие Алексея Росликова стало заметным исключением. Он оказался единственным политиком столь высокого уровня, кто открыто поддержал верующих своим личным примером.

По словам его сторонников, для Росликова вопрос веры — не предмет политического расчёта, а часть личной идентичности. «Бояться — это точно не про Алексея. Стесняться себя, своей истории и своих предков недопустимо», — отмечают в его окружении.

Сам политик подчёркивает, что современный мир стремительно меняется, и то, что ещё недавно считалось нормой, сегодня может оказаться под давлением. По его мнению, подстраиваться под конъюнктуру или «плыть по течению» — значит проявлять слабость.

«Время нас проверяет. Власть испытывает наше терпение и границы, за которые она готова заходить. Поэтому моя позиция проста: ни шагу назад. Мы не обязаны быть удобными и соответствовать тому образу, который нам пытаются навязать. Я — это я. Моя семья и моя история — предмет гордости, а не стыда», — подчёркивает Росликов.

Публикация видео с его купанием в социальных сетях вызвала широкий отклик. Уже утром того же дня многие жители Латвии последовали его примеру, решившись на участие в обряде и делясь своими впечатлениями. Пользователи активно публиковали фотографии, благодарили политика за поддержку веры и за то, что он «не побоялся быть собой».

Видео, на котором Алексей Росликов окунается в прорубь, за первые сутки собрало более полутора миллионов просмотров. Для многих, в том числе за пределами Латвии, он стал примером силы, настойчивости и внутренней целостности.

Наблюдатели отмечают, что подобные жесты имеют значение не только в религиозном, но и в общественном контексте. В условиях, когда политическая повестка всё чаще строится на осторожности и избегании острых тем, демонстративная открытость и личная позиция становятся редкостью. И для части общества важно видеть лидера, который не боится заявлять о своих убеждениях.

Приятно осознавать, что и в Латвии есть политик, чьё имя известно далеко за пределами страны, а значит, слышат и видят не только его, но и тех, кого он представляет.

Реклама оплачена партией "Стабильности!"

 

