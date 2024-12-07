Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

А в Брюсселе дураки сидят? Рига задумала превратить «эстакаду в никуда» в смотровую площадку (2)

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 10:07

Важно 2 комментариев

Мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что дабы не возвращать ЕС деньги, велосипедную «эстакаду в никуда,» отгроханную столичным муниципалитетом в рамках многострадального проекта Rail Baltica, могут переделать в смотровую площадку. На что с нее будем смотреть? На проходящие буквально под носом электрички и цистерны?

Похоже, грандиозной велосипедной эстакаде, ведущей в небо, перед Рижским автовокзалом нашли достойное применение, пишет Grani.lv. Как сообщил программе «900 секунд» мэр столицы Вилнис Кирсис, в настоящий момент рассматривается возможность расположить на этом объекте смотровую площадку.

Решение, прямо скажем, идиотское. Что оттуда обозревать — рынок и железную дорогу? Но, как поясняет Кирсис, это не от хорошей жизни. Использовать эстакаду по назначению – невозможно, ибо соединять ее не с чем. Моста через Даугаву, который тоже собрались строить в рамках проекта Rail Baltica, – нет и, по всей видимости не будет, а деньги еврофондов, выделенные столичному муниципалитету на эстакаду, уже потрачены. Причем немалые. Реализация проекта в рамках реконструкции набережной Генерала Радзиня обошлась в сумму более миллиона евро.

И единственное, что сумели придумать наши столичные чиновники, чтобы не возвращать этот миллион в закрома ЕС, - это убедить высоких еврочиновников, будто смотровая площадка – именно то, что городу было остро необходимо. Удовлетворит ли такой вариант Брюссель? Очень сомнительно.

Предполагая это, Кирсис спешит заверить общество, что вины столичного муниципалитета в сложившейся ситуации не видит. «Мы выполнили свою часть работы, но, к сожалению, другая часть не последовала», - заявляет он, имея в виду мост, который должно было возвести Министерство сообщения. А почему, подчеркивает он, если ЕС потребует вернуть средства, потраченные на строительство эстакады, то изыскивать их и должно министерство, а не Рижская дума. Ведь она свою часть сделала, а министерство — нет.

Это грамотный ход — в плане бюрократических отписок и интриг. Но он не снимает вопрос о невероятной коллективной безответственности и хозяйственной безграмотности наших чиновников, которые не согласовывают свои действия между собой и вообще не видят дальше своего носа. Впрочем, для Риги, утратившей сейчас — именно по инициативе этих чиновников — массу всевозможных памятников, велоэстакада в никуда станет отличным памятником идиотизму.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 110 реакций
Комментарии (2) 110 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров (2)

Важно 20:45

Важно 2 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины (2)

Важно 19:55

Важно 2 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок (2)

Важно 19:31

Важно 2 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование (2)

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 2 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер (2)

Важно 19:19

Важно 2 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО) (2)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 2 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия? (2)

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 2 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать