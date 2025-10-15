Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А ну его в болото? В Латвии готовят болота на восточной границе как военный щит

tv3.lv 15 октября, 2025 10:26

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии набирает силу дискуссия: могут ли болота у восточной границы стать не только природным барьером для техники потенциального противника, но и инструментом защиты климата. Поводом послужила публикация Politico, в которой болота назвали возможным «щитом НАТО» от российской армии, сообщает TV3.

По оценке европейских экспертов, около половины торфяников ЕС осушены ради сельского хозяйства. Эти деградированные территории выбрасывают огромное количество CO₂, усиливая парниковый эффект. Их восстановление позволило бы сократить выбросы, вернуть водный баланс и создать естественные препятствия для бронетехники.

В Польше, Финляндии и Эстонии обсуждают включение болот в государственные программы обороны. В Латвии тема тоже вышла на правительственный уровень.

«Болота — естественные преграды, которые способствуют защите и помогают экономить ресурсы», — сообщили в Министерстве обороны. Там называют приоритетным восстановление болот Рау, Вайваду, Олутовас (Торковас), Буркшу и Ладушу.

Министерство подчёркивает, что восстановление болот можно финансировать из европейских фондов, в рамках программ по смягчению климатических изменений и развитию регионов. Национальные вооружённые силы уже поддержали план по ревитализации 22 торфяных участков, расположенных до 30 километров от границы с Россией и Белоруссией.

Видземский планировочный регион работает над проектом совместно с Министерством окружающей среды. По словам Майи Риексты, всё зависит от согласия собственников земли. На местах возможны разные решения — от возрождения естественного ландшафта до создания водоёмов или плантаций ягодных культур.

«Армии важны естественные барьеры: чем больше влажных зон, тем меньше придётся строить искусственных», — пояснила Риекста.

Учёная Латвийского университета Мара Пакалне, руководитель проекта LifePeat Carbon, подтверждает, что часть болот в приграничье можно восстановить всего за несколько месяцев. Она представила эту идею в Центре НАТО по климату и безопасности в Монреале, где её назвали примером «природной оборонной стратегии».

Однако в Латвийской торфяной ассоциации относятся к идее осторожно. Её глава Агия Кригере считает, что «болотная оборона» во многом дань новой моде. По её словам, в стране и так много охранных территорий, где вмешательство человека не нужно. Кроме того, болота поглощают CO₂, но при этом выделяют метан — ещё один парниковый газ.

«Перед тем как затопить старые торфяные карьеры, нужно провести инвентаризацию и оценить, насколько это вообще целесообразно. По спутниковым картам точного понимания нет», — заявила Кригере.

Ассоциация напоминает, что в части регионов болота и так самостоятельно восстанавливаются — без вложений и подрядов. По её мнению, главное сейчас — не подменить экологическую работу пиар-эффектом и не распылить европейские средства.

 

