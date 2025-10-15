Тыквы и перец высадятся в Музее природы

В экспозиции будут представлены около 250 сортов тыквенных и 60 сортов паприки и чили, включая множество новинок. Среди участников — хозяйства и коллекционеры со всей страны.

Дендрарий «Neslinko» покажет малоизвестные растения — съедобный цимбало, а также пепино и момордику, которые в Латвии выращивают уже несколько лет, но для многих остаются редкостью.

Из Елгавского края Мария Тоцупе и Линда Гинтена представят экзотический тыквенный сорт «Мускат Марокко» и новозеландский «Камокамо». Валентина Кузнецова из Талси привезёт арбузы и дыни, выращенные в открытом грунте, а Людмила Кодзасова и Артур Вицупс из Олайнес покажут гигантский «Семейный мускат», достигающий метра в длину и веса до 35 килограммов.

«Даже если не все тыквы успели полностью вызреть, посетители увидят впечатляющее разнообразие форм и красок», — отметили в музее.

Выставка также напомнит о пищевой ценности и пользе тыквенных и перцев. Гостей ждут дегустации, консультации коллекционеров клуба и возможность приобрести семена. Все участники зарегистрированы в государственном реестре овощеводов Латвии.