25 евро за грамм: как под Алуксне накрыли крупнейшую в истории Латвии лабораторию по производству наркотиков. ВИДЕО

По подозрению в ведении наркобизнеса арестованы восемь членов международной преступной группировки. Расследование уголовного дела продолжается.

В октябре текущего года в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий должностные лица 3-го отдела Управления по делам организованной преступности, тяжким и серийным преступлениям Главного управления криминальной полиции Госполиции при взаимодействии с Антитеррористическим подразделением Omega, батальоном специального назначения Госполиции и коллегами из других отделов, а также совместно со специалистами из Управления криминалистики задержали восемь членов международной преступной группировки под Алуксне.

Среди задержанных - пять граждан Украины; два гражданина Польши и один гражданин Армении. Всем им от 24 до 35 лет.

На данный момент шести лицам назначена мера пресечения - заключение под стражу.

Процессуальный действия проводились в нескольких городах Латвии. И было изъято:

более одной тонны синтетического наркотика клефедрона;

более 38 тысяч литров различных химических жидкостей, которые, по мнению экспертов, являются прекурсорами или базовыми материалами для производства синтетических наркотиков;

лабораторное оборудование и различные предметы, связанные с изготовлением наркотических средств;

5 автомашин: 3 легковых и 2 грузовых автомобиля;

несколько мобильных телефонов, SIM-карт, роутеров, ноутбук и других предметов, имеющих отношение к расследованию.

В то же время продолжаются судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить точный вес и состав изъятых веществ. Наркотики предназначались не для латвийского рынка, а, возможно, для других европейских стран, например, для Скандинавии, в также рынка России и Белоруссии. Уличная стоимость одного грамма таких наркотиков составляет около 20-25 евро.

"Это крупнейшая лаборатория по производству наркотиков, когда-либо обнаруженная в Латвии", - сказал начальник Госполиции Армандс Рукс.

Общая стоимость обнаруженных наркотиков составляет около 400 миллионов евро.