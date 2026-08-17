Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs vizītes laikā guvis apliecinājumu, ka līdz gada beigām Latvijas-Baltkrievijas robeža tiks aprīkota ar tehnoloģijām efektīvākas robežkontroles nodrošināšanai. Rinkēvičs atzīmēja, ka tehnoloģiju pilnvērtīgai izmantošanai robežsardzei ir vajadzīgi papildu cilvēkresursi — līdz 200 darbiniekiem, lai nodrošinātu ātru reaģēšanu.
Valsts prezidents akcentēja, ka žogs, sensori un video ir viens elements, bet vēl ir vajadzīgi robežsargi, kas spēj ātri noreaģēt, sevišķi, redzot reālas liecības par to, kādā veidā tiek bojāta Latvijas robežas infrastruktūra, jo pretējā gadījumā tehnoloģijās ieguldītajām investīcijām reālas atdeves nebūs.
Apmeklējuma laikā Valsts prezidents iepazinās ar aktuālo situāciju uz robežas, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robežapsardzības risinājumu ieviešanas gaitu, kā arī plānotajiem pretmobilitātes pasākumiem un NBS pretmobilitātes resursu izvēršanu.
Valsts robežsardzes robežkontroles punktā «Indra» Valsts prezidents iepazinās ar aktuālo situāciju dzelzceļa kravu pārvadājumu jomā starp Latviju un Baltkrieviju, kā arī plānotajiem risinājumiem dzelzceļa kustības ierobežošanai un rīcības scenārijiem pretmobilitātes līdzekļu izvēršanai uz Latvijas-Baltkrievijas dzelzceļa līnijas pieaugoša apdraudējuma gadījumā.
Vizītes laikā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļā būtisks sarunas temats bija Valsts robežsardzes, NBS, Valsts policijas un valsts drošības iestāžu sadarbība, tostarp īstermiņā operācijas «Vilkatis» laikā, kā arī ilgtermiņā, stiprinot kapacitāti novērst hibrīdās karadarbības aktivitātes. Tāpat tika pārrunāta starptautiskā sadarbība, novērtējot Somijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes dienestu klātbūtni uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.
VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols un pārstāvji informēja par robežas tehnoloģiskās infrastruktūras risinājumu ieviešanu un izbūves gaitu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas jānoslēdz līdz šā gada beigām, kā arī sistēmu uzturēšanu, nodrošināto redzamību Valsts robežsardzei un reaģēšanu uz incidentiem.
Vizītes laikā Valsts prezidents apmeklēja arī pretmobilitātes līdzekļu uzglabāšanas laukumus un iepazinās ar NBS pārstāvju sniegto informāciju.
Valsts prezidents informēja, ka progress valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanā un aktuālā situācija nelegālās migrācijas jomā tiks skatīta 19. augusta Nacionālās drošības padomes sēdē.
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