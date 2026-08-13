Īpaša uzmanība sadarbībā pievērsta izglītības, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai.
LU attīstības prorektors Enno Ence skaidro, ka sadarbība veicina ilgtermiņa partnerību starp LU un Mārupes novadu, kuras mērķis ir apvienot akadēmisko kompetenci ar pašvaldības attīstības vajadzībām. LU ir partneris, kas palīdz ne tikai analizēt izaicinājumus, bet arī kopīgi izstrādāt, pārbaudīt un ieviest praksē risinājumus, kas sniedz reālu ieguvumu sabiedrībai. LU daudzveidīgā un starpdisciplinārā ekspertīze ļauj veidot datos, zinātnē un inovācijās balstītus risinājumus. Tieši šāda sadarbība starp zinātni un pašvaldību rada ilgtermiņa ieguvumus iedzīvotājiem un veicina gudrāku, datos balstītu attīstību, norāda Ence.
Sadarbības mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbības modeli, kurā pašvaldības attīstības izaicinājumi tiek risināti, izmantojot LU pētniecības, datu analītikas un inovāciju potenciālu. Sadarbība aptvers visu procesu, no problēmas identificēšanas un izpētes līdz risinājumu pilotēšanai, ietekmes izvērtēšanai un praktiskai ieviešanai pašvaldības darbā.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Osītis (LA) uzskata, ka mūsdienīgas pašvaldības pārvaldība vairs nav iedomājama bez datos un pētniecībā balstītiem risinājumiem. Līgums ar LU ļaus Mārupes novadam kļūt par inovāciju platformu, kur pētnieku atziņas pārtaps praktiskos uzlabojumos — efektīvākā pašvaldības darbā, pārdomātā infrastruktūrā un bagātākā kultūras un sporta dzīvē. «Mūsu prioritāte ir bērnu un jauniešu attīstība, tāpēc īpaši būtiski, ka sadarbība aptvers arī tādas praktiskas iniciatīvas kā veselīga dzīvesveida, basketbola un peldētapmācības veicināšanu,» komentē Osītis.
Sadarbības laikā plānots īstenot pētījumus, datu analīzi, iedzīvotāju aptaujas, ietekmes novērtējumus un prognozēšanas modeļu izstrādi. Būtiska uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras un mobilitātes jautājumiem, kā arī pašvaldības administratīvo procesu pilnveidei, meklējot risinājumus birokrātiskā sloga mazināšanai un publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Sadarbībā tiks iesaistīti LU pētnieki, mācībspēki, studenti un doktoranti, veicinot zināšanu pārnesi pašvaldības darbā.
Sadarbība paredz ne vien izpēti un rekomendāciju izstrādi, bet arī jaunu risinājumu pilotēšanu pašvaldības vidē, ļaujot pārbaudīt to efektivitāti pirms plašākas ieviešanas. Tādējādi Mārupes novads var kļūt par vidi, kurā tiek testēti un praksē pielietoti inovatīvi pārvaldības un attīstības risinājumi.
Tāpat sadarbība paredz kopīgi īstenot kultūras notikumus, izglītojošas aktivitātes un starpdisciplinārus projektus, kā arī attīstīt kopīgas iniciatīvas basketbola jomā, veicinot bērnu un jauniešu iesaisti sportā, augstu sasniegumu sporta attīstību un sadarbību starp novada sporta organizācijām un LU Sporta centru. Viena no turpmākās sadarbības iecerēm ir peldētapmācības programmas īstenošana topošajā LU Veselības un sporta mājā, radot iespējas Mārupes novada bērniem un jauniešiem nākotnē apgūt peldēšanas prasmes.
LU Veselības un sporta mājas kā reģionālas nozīmes multifunkcionāla kompleksa būvniecība būs nākamais solis LU Akadēmiskā centra attīstībā Rīgā, Torņakalnā, informē LU.
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