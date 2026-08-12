Pirms plkst. 21 VP saņemta informācija, ka Jēkabpilī kādā dzīvoklī noticis fizisks uzbrukums sievietei no viņas laulātā puses, ar kuru norisinās laulības šķiršanas process. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar diviem mazgadīgiem — divus un septiņus gadus veciem — bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un veica uzbrukumu sievietei, pielietojot fizisku spēku un nodarot miesas bojājumus. Apzinoties, ka dzīvesvietā uzturas arī divi mazgadīgi bērni, vīrietis izturējās cietsirdīgi un vardarbīgi arī pret viņiem, nodarot emocionālas ciešanas.
Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Blakus dzīvokļa iemītniece ziņoja par notiekošo policijai, pēc kā nekavējoties uz notikuma vietu izbrauca VP norīkojums.
Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, iespējamā vainīgā persona atradās uz loga palodzes, pēc kā devās uz ēkas jumtu. Atrodoties uz jumta, vīrietis stāvēja tuvu malai un izkliedza dažādas frāzes, kā arī draudēja nodarīt kaitējumu sev. Pēc tam persona nokāpa lejā un nokļuva pagalma teritorijā, kur policijas darbinieki viņu aizturēja. Ņemot vērā, ka vīrietis bija agresīvs un viņa rīcība nebija paredzama, aizturēšanas laikā tika izmantots elektrošoks un persona tika saslēgta roku dzelžos, pēc kā nogādāta policijas automašīnā un aizvesta uz īslaicīgās aizturēšanas vietu.
Sievietei bija nodarīti miesas bojājumi, un viņu notikuma vietā apskatīja mediķu brigāde, tomēr hospitalizācija nebija nepieciešama.
VP konstatēts, ka iespējamā vainīgā persona ir kāds 1991. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Proti, 2022. gadā persona tika tiesāta par smagu miesas bojājumu nodarīšanu un saņemto sodu par šo noziedzīgo nodarījumu persona jau bija izcietusi.
Kopš 14. februāra vīrietim bija aktīva izmeklēšana kriminālprocesā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar cietsirdīgu emocionālo izturēšanos pret mazgadīgo, kā arī kriminālprocess par draudiem izdarīt smagus miesas bojājumus. Tajā pašā dienā vīrietis tika nogādātas medicīnas iestādē, kur pavadīja mēnesi ilgu ārstēšanās periodu.
Vienlaikus 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. VP rīcībā nav informācijas, ka kopš februāra, kad tika pieņemts lēmums par pagaidu aizsardzību, persona to būtu pārkāpusi.
Saistībā ar šo procesu personas dzīvesbiedre šogad bija vērsusies VP ar lūgumu atsaukt savu iesniegumu un atcelt kriminālprocesu. Policijā šis lūgums noraidīts.
VP rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka otrdien notika tiesas sēde, kurā pieņemts lēmums par saskarsmes tiesību ierobežojumiem vīrieša un abu laulāto kopīgo bērnu starpā. Policijā pieļauj, ka, iespējams, šis bija viens no iemesliem, kādēļ persona vakar veica noziedzīgos nodarījumus.
Saistībā ar notikušo VP sākts kriminālprocess saskaņā ar vairākiem Krimināllikuma pantiem. Tas sākts par Krimināllikuma 168.1. panta par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. Par šo pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Tāpat process sākts pēc Krimināllikuma 132. panta otrās daļas par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagus miesas bojājumus. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods, kas saistīts ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību.
Krimināllikuma 174. panta pirmās daļa paredz atbildību par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību.
Kriminālprocess sākts arī pēc Krimināllikuma 143. panta otrās daļas par nelikumīgu iekļūšanu mājoklī pret tajā dzīvojošās personas gribu, lietojot vardarbību. Par šādu rīcību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību.
Patlaban persona atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā VP iecirknī un ceturtdien, 13. augustā, tiks vesta uz tiesu, lūdzot piemērot apcietinājumu.
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