Izstādē būs eksponētas apmēram 300 tomātu šķirnes. Līdzās Latvijā un pasaulē jau iecienītām šķirnēm būs apskatāmi arī selekcijas jaunumi. Savukārt garšaugu audzētāji iepazīstinās ar dažādu veidu piparmētrām, baziliku, rozmarīnu, lavandu, kariju, lauru lapu koku, kolas koku, nokarenajiem spinātiem un citiem garšaugiem.
Dārzniecība «Neslinko» piedāvās apskatei gan 120 šķirņu tomātus, gan bagātīgu garšaugu klāstu. Izstādē ar savu veikumu piedalīsies arī audzētāji Marija Tocupe un Linda Gintēna no Vilces, Valdis Pūliņš no Laucienas, Linda Grotupe no Mārupes, Valentīna Cuznetova no Laucienas, Darja Jurevič no Rīgas un Anatolijs Silins no Ikšķiles.
Katrs izstādes apmeklētājs varēs saņemt dārzkopju konsultācijas par tomātu un garšaugu audzēšanu un izmantošanu, kā arī iegādāties sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā.
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