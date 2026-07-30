Kā ziņots, kāda māte raidījumam «De facto» stāstīja, ka jūnija sākumā ar mazuli nogādāta Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kur bērnam tika nozīmētas inhalējamās zāles «Ventolin». Vienā no medikamentu dozēšanai paredzētajām šļircēm viņa pamanījusi baltas nogulsnes un daļiņas. Pēc aizrādījuma medicīnas personāls zāļu šķīdumu nomainījis. Vēlāk sieviete pie šļirces virzuļa pamanījusi baltu vielu un nofotografējusi to. Baidoties par zāļu kvalitāti, viņa medikamentus neizmantoja un vērsās pie personāla, lai noskaidrotu situāciju. Kā raidījumam norādīja paciente, viena no medmāsām apstiprinājusi, ka šļirces zāļu dozēšanai tiekot dezinficētas un lietotas atkārtoti. Pēc sievietes lūguma viņai izsniegta jauna, iepakojumā esoša šļirce un sagatavots jauns medikamentu šķīdums.
VI pārbaudi saistībā ar minēto gadījumu slimnīcā veica 29. jūnijā, izvērtējot saņemto iesniegumu par bērna veselības aprūpi. Tā bija saistīta ar konkrēto pacientes sūdzību, nevis slimnīcas darbu kopumā vai vienreizlietojamo šļirču izmantošanas praksi visā ārstniecības iestādē, atzīmē inspekcijā. Izvērtēšanas laikā VI analizēja ārstniecības personu skaidrojumus un medicīnisko dokumentāciju, kā arī inhalāciju šķīdumu sagatavošanas procesu.
VI konstatējusi, ka Bērnu slimību nodaļā inhalāciju šķīdumu sagatavošanai izmanto vienreizlietojamās sterilās šļirces, kuras pēc lietošanas utilizē. Tomēr objektīvu pierādījumu trūkuma dēļ inspekcija nevar viennozīmīgi apstiprināt vai noliegt iesniegumā aprakstītos konkrētā gadījuma apstākļus.
Pēc VI pārbaudes slimnīcai uzdots pilnveidot medicīnisko procedūru, tostarp inhalāciju veikšanas, uzraudzību Bērnu slimību nodaļā un stiprināt kvalitātes kontroles vadību, lai veicinātu pacientu drošību un mazinātu līdzīgu situāciju risku nākotnē. Slimnīcai arī jāpilnveido saziņa ar pacientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, nodrošinot savlaicīgu, skaidru un saprotamu informāciju par ārstniecības procesu, veiktajām manipulācijām un pieņemtajiem ārstniecības lēmumiem.
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