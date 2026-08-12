Ap plkst. 22 VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavgrīvas ielu Rīgā, kur ražošanas objektā dega filtrācijas stacija un ciklons 1200 kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā strādāja septiņas autocisternas un divas autokāpnes ar 30 ugunsdzēsējiem.
Dzēšanas darbu laikā tika atvērtas tehniskās lūkas, lai nodrošinātu piekļuvi degšanas vietai. Neilgi pirms plkst. 2 degšana lokalizēta. Patlaban darbs notikuma vietā turpinās, notiek jaukšanas un liešanas darbi.
Neilgi pēc plkst. 15 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Platones pagastu, kur bija notikusi kravas un vieglās automašīnas sadursme. Glābēji palīdzēja cilvēkam izkļūt no vieglās automašīnas, un viņš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem, bet cilvēks no kravas automašīnas izkļuva paša spēkiem pirms VUGD ierašanās. Glābēji atvienoja vieglās automašīnas akumulatora klemmes un stundas laikā darbi notikuma vietā tika pabeigti.
Neilgi pēc plkst. 22 VUGD saņēma izsaukumu uz Praulienas ielu Rīgā, kur desmitstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega atkritumu konteiners un atkritumu vadā no pirmā līdz desmitajam stāvam dega atkritumi. No ēkas ugunsdzēsēji evakuēja astoņus cilvēkus. Notikuma vietā tika izvēdinātas telpas un plkst. 23.28 darbs noslēdzās.
Plkst. 22.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada Variņu pagastu, kur grāvī uz sāna atradās vieglā automašīna un tajā atradās cilvēks. Glābēji izcēla cilvēku un nogādāja līdz NMPD mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vadi, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, sadzīves priekšmeti, elektroinstalācija, koks un atkritumi.
Otrdien VUGD kopumā saņēma 54 izsaukumus — septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 35 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.
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