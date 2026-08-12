Kulbergs par to izteicās, atbildot uz jautājumiem par dronu incidentiem un bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda darbu. Uz jautājumu, vai runa ir par Sprūda laikā iegādātām sistēmām, kurām nav nopirkti nepieciešamie lādiņi, Kulbergs no konkrētas atbildes atteicās.
«Iekārtas iepirkām, lādiņus aizmirsām nopirkt,» sacīja Kulbergs, piebilstot, ka šāda situācija esot bijusi. Viņš nenosauca konkrēto iepirkumu, sistēmu vai institūciju, kas būtu atbildīga par munīcijas neiegādi.
Kulbergs sacīja, ka visas detaļas par dronu incidentiem un aizsardzības spējām pašlaik nevar atklāt, jo jautājums vēl esot procesā. Vienlaikus viņš norādīja, ka Latvija sevi dēvējot par dronu lielvalsti, bet «apakšā neeksistē substance».
Pēc premjera teiktā, pašlaik tiek veidota vienota sistēma, kurā būtu sinhronizēta robežsardzes un Aizsardzības ministrijas rīcība. Sistēmas izveidē tiekot izmantota arī Ukrainas pieredze, lai pārraudzītu gaisa telpu un dronu draudus novērstu ar pretdronu līdzekļiem, nevis dārgām raķetēm.
Sprūds aizsardzības ministra amatā bija no 2023. gada septembra līdz 2026. gada maijam. Kulbergs intervijā neatbildēja, vai minētā sistēmu un lādiņu iepirkumu situācija tieši saistīta ar Sprūda pieņemtajiem lēmumiem.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.