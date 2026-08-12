Kā novēroja aģentūra LETA, ap plkst. 1.30 automašīna «Mercedes Benz CLS 320» lielā ātrumā aiztraucās pa Aleksandra Čaka ielu. Pēc tam bija dzirdama bremzēšanai raksturīga riepu kaukšana un blīkšķis.
Mirkli vēlāk bija redzams, ka automašīna pārbraukusi pāri velojoslai, gājēju ietvei un apzaļumojošajai joslai, nolaužot dažas ceļazīmes un karoga mastu. Spēkrats bija apstājies DUS «Circle K» teritorijā, daļēji uz apzaļumojošās joslas.
Neraugoties uz piedzīvoto avāriju, automašīnas vadītājs acīmredzami centās turpināt braucienu — spēkrata riteņi «spolēja», taču tam bija grūtības izkustēties, jo nolauztie objekti ķērās riteņos. Transportlīdzeklis pabrauca vēl dažus metrus un apstājās turpat aiz DUS.
Kad notikuma vietā ieradās Valsts policijas darbinieki un ugunsdzēsēji, kāds jauns vīrietis no avarējušās automašīnas viņiem angliski apgalvoja, ka sēdējis transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs, kurš it kā aizbēdzis. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē atrada un aizturēja iespējamo avārijas izraisītāju.
Vīrietis, kurš apgalvoja, ka bijis pasažieris, notikuma vietā esošajiem cilvēkiem stāstīja, ka ir no Indijas, bet studē un strādā Latvijā, un, pēc viņa teiktā, no Indijas esot arī pie stūres sēdējušais vīrietis. Abi pirms negadījuma esot lietojuši alkoholu. Sadragātais spēkrats gan piederot citai personai — kādam draugam.
Aģentūrai LETA neoficiāli zināms, ka aizturētā vīrieša izelpā tika konstatēta alkohola klātbūtne, taču viņa personību sākotnēji neizdevās noskaidrot. Aizturētais neizrādīja pretošanos, bet pievēma policijas automašīnu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nolēma viņu vest uz slimnīcu.
Kā novēroja LETA, DUS darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tās teritorijā.
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