VUGD plkst. 16.45 saņēma izsaukumu uz Deglava ielu Rīgā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu neapsaimniekota ēka. Dega ēkas pirmais stāvs 170 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs 200 kvadrātmetru platībā un jumts 175 kvadrātmetru platībā.
Notikumā cieta divi ugunsdzēsēji glābēji, bet pēc mediķu apskates abi darbu notikuma vietā varēja turpināt.
Šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts plkst. 19.26, bet notikuma vietā joprojām strādā 24 ugunsdzēsēji glābēji, sešas autocisternas un divas autokāpnes.
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