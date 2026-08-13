Cietusī velosipēdiste nogādāta medicīnas iestādē.
Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
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Pirmdien Ādažu novadā, Kadagā uz gājēju pārejas sadursmē ar kravas automašīnu cietusi nepilngadīga velosipēdiste, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Cietusī velosipēdiste nogādāta medicīnas iestādē.
Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
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