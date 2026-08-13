Ko iesākt skumjajā brīdī, kad Jūs saņemat ziņu par tuvinieka nāvi? Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir miris mājās vai slimnīcā, no pašām pirmajām minūtēm Jums sniegs palīdzību apbedīšanas birojs Angel. Jums tikai ir jāpiezvana uz diennakts tālruņa numuru 20080006
KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKS IR MIRIS SLIMNĪCĀ?
Ja Jūsu tuvinieks pēdējās stundas ir pavadījis stacionārā, Jums piezvanīs medmāsa vai ārstējošais ārsts, lai paziņotu par viņa nāves iestāšanos. Pēc tam Jums būs jāierodas nodaļā, lai saņemtu mirušā mantas un izziņu par miršanu. Tas ir psiholoģiski smags brīdis, jo zaudējuma sāpes ir tik skaudras!
– Pēc ģimenes vēlēšanās mēs esam gatavi uzņemties visas rūpes, – saka Anastasija, apbedīšanas biroja Angel rīkotājdirektore, – paņemsim mirušā mantas, saņemsim visas nepieciešamās izziņas un pat noformēsim miršanas apliecību, kuras noformēšanai ir nepieciešams vērsties dzimtsarakstu nodaļā.
Apbedīšanas biroja darbinieki pārvedīs mirušā ķermeni no slimnīcas uz speciālizēto morgu, kur to sagatavos cieņpilnai apbedīšanai.
– Tuviniekiem nākas tikai vienu reizi apmeklēt tuvāko Angel biroju, lai vienotos par bēru apstākļiem un parakstītu līgumu, – paskaidro Anastasija, – nākamreiz mēs ar viņiem tiekamies kapsētā bēru dienā.
KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKS IR MIRIS MĀJĀS?
Gadās, ka cilvēks nomirst dzimtajās sienās, turklāt nereti tas notiek strauji un ģimenei negaidīti. Kā rīkoties šādā gadījumā?
– Pirmkārt, tuviniekiem ir jāizsauc ātrā palīdzība, kas fiksēs cilvēka nāves faktu un paziņos ģimenes ārstam, – iesaka Anastasija, – vienlaicīgi var piezvanīt apbedīšanas birojam, pie kam ar Angel var sazināties jebkurā dienas vai nakts laikā pa tālruni 20080006
Pat ja nāve ir iestājusies visvēlākajā stundā, dežurējošie Angel darbinieki stundas laikā paņems mirušā ķermeni un nogādās morgā.
Anastasija paskaidro, ka mūsdienās nav pieņemts turēt mirušo mājās, kā to darīja mūsu senči, lai gan tas nav aizliegts. Morgā ķermenis tiks glabāts visoptimālākajos apstākļos, līdz tuvinieki būs noteikuši bēru datumu un apstākļus.
Ja cilvēks ir nomiris mājās, apbedīšanas biroja darbinieki pēc ģimenes vēlēšanās uzņemsies ne tikai pienācīgu bēru organizēšanu, bet arī visu ar tām saistīto birokrātisko procedūru izpildi.
– Vienīgais, ko var izdarīt tikai pats mirušā tuvinieks, ir vērsties kapsētas administrācijā, lai noslēgtu apbedījuma vietas līgumu, – saka Anastasija.
KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKS IR MIRIS ĀRVALSTĪS?
Daudzi Latvijas iedzīvotāji ir izceļojuši uz dažādām valstīm, taču vēlas būt apbedīti dzimtenē, blakus senčiem.
– Šī iemesla dēļ mēs esam gatavi sniegt mirstīgo atlieku repatriācijas pakalpojumus, – stāsta Anastasija. Mēs nogādājam mirušos Latvijā ne tikai no ES valstīm, bet arī no citām valstīm, piemēram, mums ir pieredze, repatriējot mirstīgās atliekas no Krievijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Skandināvijas u.c. Turklāt mēs esam gatavi pārvest mirstīgās atliekas arī no Latvijas un citu valsti.
Birojs uzņemas nokārtot ar repatriāciju saistītās formalitātes, tas sazināsies gan ar tās valsts kompetentajām iestādēm, kurā ir miris Latvijas iedzīvotājs, gan ar slimnīcu, un, ja nepieciešams, arī ar policiju. Pieredze rāda, ka mirušā mirstīgās atliekas ir iespējams nogādāt Latvijā (vai no Latvijas uz citu valsti) vidēji nedēļas laikā, tam tiek izmantots speciāls transports ar saldējamo kameru.
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