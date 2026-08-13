Kopš 2025. gada maija policijā atradās kriminālprocess, kas saistīts ar organizētu noziedzīgu grupu, kura Latvijā nodarbojusies ar bandītismu, veicot vairākus sevišķi smagus noziedzīgus nodarījumus. No šo personu darbības cietušas ne mazāk kā trīs personas, tostarp viena tikusi noslepkavota.
Pērn Valsts policija ieguva informāciju par kādas 1974. gadā dzimušas personas nolaupīšanu. Vēlāk gan noziedznieki personu atbrīvoja, bet viņai bija nodarīti miesas bojājumi. Savukārt pagājušā gada augustā organizētas bandas dalībnieki nolaupīja 1982. gadā dzimušu personu, kuru nogalināja.
Izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības, visticamāk, veiktas mantkārīgā nolūkā.
Turpinot izmeklēšanu kriminālprocesā, policija ieguvusi ziņas arī par citiem personu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar izspiešanu, lietojot vardarbību, šaujamieroču un tās munīcijas nelikumīgu apriti, kā arī pornogrāfiska rakstura materiālu apriti.
Izmeklēšanas laikā tika pārtraukta arī narkotisko un psihotropo vielu laboratorijas darbība. Veicot izmeklēšanas darbības, kopumā tika izņemts 21 kilograms metamfetamīna un 23 kilogrami augstas bīstamības vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai. Pārtraucot šīs laboratorijas darbību, izņemtas arī dažādas iekārtas, ierīces, priekšmeti, materiāli, kas bija paredzēti narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai.
Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā iegūtas un nostiprinātas ziņas par to, ka ar izmeklējamiem noziedzīgiem nodarījumiem ir saistīta organizēta ar ieročiem bruņota personu grupa.
Par aizdomās turētajiem kriminālprocesā atzītas desmit personas. Piecām personām piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, bet trīs personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Savukārt vēl divas aizdomās turētās personas slēpjas no izmeklēšanas, pret tām ir izdalīts atsevišķs kriminālprocess, kurā turpinās aktīva izmeklēšana. Visas personas ir Latvijas valsts piederīgie, un daži jau iepriekš ir izcietuši cietumsodu saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti un slepkavību.
Izmeklēšanas laikā uzlikts arests gan aizdomās turēto mantai, gan noziedzīgi iegūtai mantai, kuras kopējā summa sasniedz 100 000 eiro apmēru.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, Valsts policijas amatpersonas kriminālprocesu šā gada 3. augustā nosūtīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret astoņām personām, inkriminējot Krimināllikuma 224. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu — bandītismu jeb piedalīšanos bandas izdarītajos noziegumos, kas iekļauj vairākus sevišķi smagus noziegumus.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 118. panta piekto punktu — slepkavību, kas paveikta organizētas grupas sastāvā, kā arī Krimināllikuma 265. panta pirmo daļu — par transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes nelikumīgu izgatavošanu un 166. panta otro daļu — par tāda pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju un cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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