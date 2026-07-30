Kā norādīja VP, pārbaužu veikšanai tiks izmantotas VP rīcībā jau esošās alkohola koncentrācijas noteikšanas ierīces, tādēļ papildu finansējums to iegādei nav nepieciešams.
Izstrādātā kontroles sistēma paredz, ka noteikto pasākumu izpildi uzraudzīs struktūrvienību vadītāji, kuri par to sniegs informāciju VP Iekšējās kontroles birojam. Alkohola koncentrācijas pārbaudes netiks veiktas publiski.
VP uzsver, ka atsevišķu personu darbību dēļ netiks zaudēta uzticība visam kolektīvam «un arī iekšēji skaidrojam, ka šo pārbaužu mērķis nav aizvainot godprātīgos kolēģus, par ko uzskatām absolūto vairākumu».
Šādas pārbaudes esot nepieciešams veikt, ņemot vērā nesenos notikumus un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) doto uzdevumu.
Jau ziņots, ka Dombrava pēc gadījuma Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, policijas Dienvidkurzmes iecirkņa vadībai pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem.
No atbildēm Dombrava secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas stingrākas prasības, piemēram, ka policijas darbiniekiem, kas ikdienā nēsā ieroci un braukā ar dienesta auto, katru rītu jāveic alkohola testi.
Politiķis atkārtoti atzīmēja, ka, pat neskatoties uz pašu traģēdiju, policistam atrasties publiskā vietā vairāk nekā divu promiļu reibumā jebkuros apstākļos ir nepieļaujami.
Savukārt premjers Andris Kulbergs (AS) intervijā TV3 sprieda, ka gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā.
Savukārt trešdien Aizkraukles pusē tika notverta policijas darbiniece, kura alkohola reibumā ārpus darba laika ar automašīnu bija izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un aizbēgusi no notikuma vietas.
Patlaban policijas darbiniece ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess.
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