Drons, kas bija ielidojis no Moldovas, pamanīts plkst. 4.44 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku. Plkst. 5.01 to virs neapdzīvotas teritorijas notrieca Spānijas iznīcinātājs F-18.
Drons tika pamanīts ziemeļos no Galacas pilsētas, netālu no Rumānijas robežas ar Moldovu un Ukrainu, norādīja ministrija.
Moldovas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka bezpilota lidaparāts ielidoja valsts gaisa telpā plkst. 4.31 no Ukrainas Odesas apgabala puses, pārlidoja vairākas apdzīvotas vietas un pēc 20 minūtēm devās uz Rumānijas gaisa telpu. Pēc Moldovas Aizsardzības ministrijas vērtējuma, šo dronu Krievija izmantojusi uzbrukumā Ukrainai.
NATO spēku Eiropā pavēlniecības pārstāvis Mārtins O’Donels paziņoja, ka militārpersonas izmeklē notikuma apstākļus, taču, pēc viņa teiktā, bezpilota lidaparāts, visticamāk, piederēja Krievijai, vēsta aģentūra «Reuters».
Rumānijai ir aptuveni 600 kilometrus gara robeža ar Ukrainu, un Rumānijā regulāri ielido Krievijas un Ukrainas militārie droni. Vairākus no tiem NATO misijas iznīcinātāji notriekuši.
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