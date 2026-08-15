NBS iepriekš informēja, ka darbu laikā Rugāju pagastā un tā apkārtnē var būt dzirdams sprādziena troksnis. Sprādziena troksnis saistīts ar plānotiem un kontrolētiem spridzināšanas darbiem.
Darbus veica NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas (NMN) speciālisti, ievērojot noteiktās drošības prasības un procedūras.
Kā ziņots, Augšdaugavas novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Balvu novada un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piektdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā.
Agrā piektdienas rītā sabiedroto NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni piecu kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā, notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu.
Kā aģentūrai LETA pastāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine, drons notriekts mežainā apvidū, un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis.
Pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē.
Notikuma vietas apsekošanā bija iesaistīti NBS karavīri, zemessargi un Valsts policijas darbinieki.
Tā kā drons notriekts lielā augstumā, tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā, iepriekš norādīja NBS Apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
(Ilustratīvs attēls.)
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