Sestdien mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi un, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss sasils līdz +24..+29 grādiem. Svētdien vietām īslaicīgi līs, Latgalē iespējams pērkona negaiss, dienvidrietumu vējš Kurzemē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs +19..+25 grādi.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs +18..+23 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem +10 grādiem. Lielākoties gaidāms lēns vējš, nedēļas otrajā pusē brīžiem pastiprināsies rietumu vējš. Nokrišņi pārsvarā gaidāmi kā īslaicīgs lietus, vietām iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma vienu divus grādus zemāka par normu, nokrišņu daudzums — nedaudz lielāks nekā parasti augustā. Mēneša pēdējā nedēļā gan temperatūra, gan nokrišņu daudzums varētu būt atbilstošs daudzu gadu vidējiem rādītājiem, savukārt rudens tiek prognozēts silts.
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