VID aģentūru LETA informēja, ka Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas aizliegts ievest dzīvus dzīvniekus, zivis, svaigus augļus, dārzeņus, graudaugus, gaļas, zivju un piena produktus, dārzeņu un augļu izstrādājumus, lopbarības produktus un citas preces, tām piemērojot noteiktas muitas procedūras. Aizliegums attiecas arī uz attiecīgo Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču ievešanu no citām trešajām valstīm.
To nosaka grozījums Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumos par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem, kas stājās spēkā 8. augustā.
Saskaņā ar tiesību aktā noteikto Latvijā aizliegts ievest no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šo valstu izcelsmes produktus no citām trešajām valstīm, dzīvus dzīvniekus, tostarp zirgus, liellopus, cūkas, aitas, kazas, mājputnus (vistas, pīles, zosis, tītarus, pērļu vistiņas), trušus un zaķus, rāpuļus, putnus (papagaiļveidīgos, strausus, baložus), kukaiņus, suņus, kaķus.
Aizliegts ievest zivis un vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus, tostarp dzīvas, svaigas vai dzesinātas, saldētas zivis, svaigas, dzesinātas vai saldētas zivju filejas, žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā, dzīvus, svaigus, saldētus, žāvētus, sālītus, kūpinātus krabjus, omārus, garneles, austeres, ķemmīšgliemenes, ēdamgliemenes, sēpijas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu ūdens bezmugurkaulnieku miltus.
Tāpat aizliegts ievest piena pārstrādes produktus, putnu olas, dabisko medu, tostarp pienu, krējumu, jogurtu, kefīru un citus fermentētus vai skābpiena produktus, sūkalas, sviestu, sieru, biezpienu, svaigas, konservētas vai pagatavotas putnu olas, putnu olas bez čaumalas, olu dzeltenumus.
Aizliegts ievest arī svaigus vai atdzesētus, saldētus, kaltētus dārzeņus (kartupeļus, tomātus, sīpolus, galviņkāpostus, gurķus, burkānus, zirņus, pupiņas, sēnes un citus), tostarp īslaicīgai glabāšanai konservētus dārzeņus, lai nodrošinātu transportēšanu vai uzglabāšanu pirms to izmantošanas.
Tāpat no Krievijas un Baltkrievijas aizliegts ievest svaigus vai kaltētus, saldētus riekstus un augļus (banānus, dateles, citrusaugļus, vīnogas, ābolus, bumbierus, ķiršus, plūmes, zemenes un citus), tostarp žāvētus augļus, graudaugu produktus (kviešus, rudzus, miežus, auzas, kukurūzu, rīsus, griķus un citus), miltrūpniecības produktus, iesalu, cietes, tostarp labības miltus un putraimus, placinātus graudus un graudu pārslas.
Aizliegts ievest arī eļļas augu sēklas un augļus, ārstniecības augus, graudaugu salmus un sēnalas, lopbarības kāļus, lopbarības bietes, tostarp sojas pupas, zemesriekstus, linsēklas, rapšu vai ripšu sēklas, saulespuķu sēklas, sēklas sējai, apiņu rogas.
Ievešanas aizliegums attiecas arī uz gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku, vai kukaiņu izstrādājumiem, tostarp desām un tamlīdzīgiem izstrādājumiem no gaļas, gataviem izstrādājumiem vai konserviem no gaļas, sagatavotām vai konservētām zivīm, kaviāru un kaviāra aizstājējiem, kas gatavoti no zivju ikriem.
Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas aizliegts ievest arī dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumus, tostarp etiķī vai etiķskābē, vai bez tā sagatavotus vai konservētus dārzeņus un sēnes, saldētus dārzeņus, džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu sulas, dārzeņu sulas.
Tāpat aizliegts ievest pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumus, gatavu lopbarību, tostarp klijas, atsijas un citus atlikumus, kas iegūti, apstrādājot labības graudus vai pākšaugus, cietes ražošanas atlikumus, biešu mīkstumu, eļļas raušus, suņu vai kaķu barību, gatavu lopbarību, kā arī kafiju, tēju un garšvielas, izņemot mate.
Aizliegts ievest arī dzīvnieku, augu vai mikrobu taukus un eļļas, gatavus pārtikas taukus, tostarp cūku, liellopu, aitu vai kazu taukus, zivju vai jūras zīdītāju taukus un eļļas, sojas eļļu, zemesriekstu eļļu, olīveļļu, palmu eļļu, saulespuķu eļļu, kokosriekstu eļļu, palmu kodolu eļļu, rapšu eļļu, kukurūzas eļļu, margarīnu, taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas, cukurniedru vai cukurbiešu cukuru, cukura sīrupus, mākslīgo medu, grauzdēto cukuru, melasi.
Ievešanas aizliegums attiecas gan uz uzņēmumiem, kas importē noteikto preču kravas, gan privātpersonām — ceļotājiem un kravas autotransporta vadītājiem, kuri preces pārvieto personīgajā bagāžā personiskajam patēriņam, kā arī personām, kas saņem pasta vai kurjerpasta sūtījumus, skaidro VID.
Ar ievešanu (importēšanu) Latvijā Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma izpratnē saprot lauksaimniecības un lopbarības produktu izlaišanu šādās muitas procedūrās — laišana brīvā apgrozībā, izņemot laišanu brīvā apgrozībā nolūkā piegādāt produktus saņēmējam citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa, kā arī ievešanu pārstrādei, izņemot ievešanu pārstrādei ar mērķi produktus iznīcināt, ievešanu galapatēriņam.
Uz citām muitas procedūrām, piemēram, tranzītu, uzglabāšanu brīvajās zonās vai muitas noliktavās, aizliegums neattiecas, norāda VID.
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