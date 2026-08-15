No 16. augusta līdz 23. augustam Skrundā, militārajā poligonā «Mežaine», Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona Godasardzes rota rīkos ikgadējās militārās mācības.
Mācībās tiks iesaistīts viss Štāba bataljona Godasardzes rotas personālsastāvs, tostarp apakšvienībā dienošie valsts aizsardzības dienesta karavīri. Līdz ar to līdz 26. augustam godasardze posteņos pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils netiks izlikta.
Nepalaidiet garām
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Jūsu reakcija
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.