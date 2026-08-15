Informācija par negadījumu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemta plkst. 13.24.
Pašvaldības policijas darbinieki no ūdens izglāba vienu cilvēku un nogādāja viņu krastā ar ūdensmotocikla palīdzību. Izglābtais nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Glābēji ar laivu apsekoja avārijas vietu, vielu noplūde vai cilvēki ūdenī netika konstatēti. VUGD palīdzība notikuma vietā vairs nebija nepieciešama. Informācija par notikušo nodota Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram.
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