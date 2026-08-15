Šādas grupas izveidi rosināja Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs (AS), norādot, ka tas nepieciešams, lai savlaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību.
«Vanšu tilta remontu nevar atstāt pašplūsmā, un jau tagad ir jāsāk nopietni gatavoties situācijai, jo ir skaidrs, ka brīdī, kad sāksies valsts galvenā tilta remonts, pilsētā sāksies krīze,» iepriekš pauda politiķis.
Plānots, ka Vanšu tilta remonta satiksmes un uzņēmējdarbības koordinācijas komisija tiks izveidota uz laiku, kamēr tās darbība pēc komitejas ieskatiem būs nepieciešama rīdziniekiem, uzņēmējiem un viesiem.
Komisijas sastāvā būs pa vienam Rīgas domes deputātam no katras frakcijas, ievērojot frakciju vēlmi iesaistīties komisijas darbā.
Komisijas priekšsēdētājs tiks ievēlēts no tās locekļiem.
Komisijas uzdevums būs apzināt problēmjautājumus infrastruktūras, publiskā ārtelpas, satiksmes organizācijas, izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu pieejamības, vides, drošības un citas jomās, rast iespējami ātru un efektīvu risinājumu, ierosināt un izstrādāt satiksmes plūsmas izmaiņu un mobilās infrastruktūras risinājumus.
Satiksmes plūsmu un apkaimju mobilitātes plānošanā komisijai būs jāanalizē un jāizstrādā risinājumi, ņemot vērā scenāriju par pilnīgu vai daļēju Vanšu tilta autotransporta plūsmas slēgšanu.
Komisija nerisinās un neizskatīs jautājumus par Vanšu tilta būvdarbiem, to norisi, tehniskajiem risinājumiem.
Satiksmes infrastruktūras izmaiņu plānošanā komisija neskatīties uz sabiedrisko transportu kā vienīgo vai primāro risinājumu, turklāt kā pilnvērtīgu transporta risinājumu un alternatīvu tā vērtēs iespēju izmantot pilsētas ūdens platības.
Komisijas uzdevumu lokā būs rast risinājumus un rīkus satiksmes izmaiņu nozīmīgi skartajiem uzņēmējiem un teritorijām. Komisija var ierosināt rast atbalsta mehānismus vai zaudējumu kompensēšanas iespējas, piemēram, sniegt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vai finanšu piesaistes mehānismus.
Iecerēts, ka jebkuru satiksmes pārkārtošanas veidu un risinājumu komisija vērtēs caur ilgtermiņa un paliekošas attīstības prizmu.
Komisija varēs rosināt būtisku jautājumu izskatīšanu Rīgas domes komitejās, kā arī sekot līdzi nepieciešamo uzlabojumu, ierosinājumu plānošanai un izpildei.
Kā ziņots, konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība «Vanšu tilts», solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts» un SIA «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs «Vektors T»».
Otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām un Rīgas pašvaldība ar uzvarētāju noslēgusi līgumu par tilta projektēšanu un būvniecību.
Vanšu tilta remontam 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā — līdz 42 miljoniem eiro, bet 2028. gadā — līdz 35,76 miljoniem eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā — 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā — 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot «projektē un būvē metodi», kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi — par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.
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