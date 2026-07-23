Kā atzina Paegļkalna, komisija nolēmusi nepieņemt izskatīšanai šo jautājumu.
Viņa gan atzina, ka viņas viedoklis šajā jautājumā nav mainījies, un, viņasprāt, Ratnieka izteikumi būtu jāvērtē, taču komisijas vairākums nolēmis pretēji, un viņa to respektē.
LETA jau ziņoja, ka tviterī tika izplatīts video par it kā migranta seksuālu uzmākšanos sievietei, kuru komentēja arī Ratnieks. Viņš savā komentārā izmantoja vārdu «mērkaķi».
Savukārt šodien Valsts policija informēja, ka izbeigusi kriminālprocesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā, turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana.
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