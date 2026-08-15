Saskaņā ar iepirkumu dokumentāciju zoodārzam nepieciešami abinieki, piemēram, Āfrikas piešu varde. Iestāde vēlas iegādāties arī bezmugurkaulniekus, piemēram, Argentīnas prusakus. Iepirkumā tiek meklēti arī putni un zivis.
Paredzēts, ka jaunie zoodārza iemītnieki tiks iepirkti pa daļām, veicot iepriekšēju pasūtījumu. Līgumcena tiks noteikta līguma noslēgšanas laikā atkarībā no izvēlēto vienību daudzuma.
Piedāvājums no piegādātājiem zoodārzs gaida līdz 27. augustam.
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