Operas skvērā durvis vērs Rīgas dzimšanas dienas restorāns «Atver logu uz Rīgu». Šeit svētku atmosfēru papildinās daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētu nesteidzīgā, viesmīlīgā gaisotnē, norāda pašvaldībā.
Svinības turpināsies 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas Kongresu nama un citviet.
11. novembra krastmalā programmā «Atver Rīgu! Kods: 825» pa dienu notiks radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem, gaidāmi gastronomiski piedzīvojumi un žanriski daudzveidīga muzikāla skatuves programma.
Krastmalā uzstāsies mūsdienu tautas mūzikas grupa «Auļi», Atvara, grupa «Citi zēni», Ozols, mūzikas grupa «Alejas» un grupa «Sudden Lights», savukārt vakara koncertprogrammā «Mana partitūra Rīga» uzstāsies Shipsea, Andrejs Reinis Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva un Jurģis Namejs.
Koncertu papildinās dažādu žanru deju mākslinieki, velotriāla meistari, skrituļslidotāji un parkūra entuziasti.
Koncertā «Atver Rīgu! Kods: 825» pie skatuves tiks nodrošināta īpaši pielāgota platforma apmeklētājiem ratiņkrēslos, savukārt cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs pieejams «Tildes» transkripcijas rīks.
Pēc koncerta Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums, bet svinības līdz pat naktij turpināsies kopā ar dīdžejiem Lindu Samsonovu un Magnusu Eriņu.
Šodien Vecrīga pārtaps par dzīvu Eiropas kultūras telpu, kurā satiksies divas senas Eiropas tradīcijas — ielu muzicēšana un mīmu māksla. Rīga kā Hanzas pilsēta ir īpaši piemērota vieta šo tradīciju saglabāšanai un attīstībai, pauž pašvaldībā.
Vecrīgas ielās un laukumos skanēs džezs, diksilends, klasiskā mūzika un perkusijas, bet pilsētvidē būs pantomīma, klaunāde un «Butō» kustību teātris.
Pasākuma izskaņā mākslinieki vienosies kopējā «flashmob» tipa priekšnesumā Rātslaukumā, kurā vienā notikumā saplūdīs mūzika, deja un performatīvā māksla.
Doma laukumā norisināsies Amatnieku tirgus, kurā rīdzinieki un pilsētas viesi varēs apskatīt un iegādāties autentiskus, tradicionālus amatniecības izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem.
Apmeklētāji būs gaidīti arī Vērmanes dārzā, kur savus stāstus atklās ārvalstu vēstniecību un Rīgas sadraudzības pilsētu pārstāvji, bet īpašu noskaņu pasākumam piešķirs Latvijas pilsētu dalība.
Vakara koncertprogrammā uzstāsies grupa «Le Petit Paris» un Diāna Pīrāgs, ar dziesmu parādi Roberto Meloni ar draugiem — cittautu rīdziniekiem -, bet pasākumu noslēgs grupa «Big Al & the Jokers».
Uzvaras parkā šajā dienā notiks pasākums «Atklāj brīnumu!», kurā būs ielu mākslas priekšnesumi. Dienas pirmajā pusē notiks izrāde, rotaļas un diskotēka bērniem, savukārt no plkst. 15 līdz pusnaktij parkā uzstāsies ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas.
Visu pasākuma laiku Uzvaras parka teritorijā darbosies ielu mākslinieku grupas «Katakrak» interaktīvās instalācijas «L’Animalada» (Spānija) un «Lielās koka spēles». Dienas laikā notiks Andžeja Grauda Bungu skolas priekšnesumi un «Mārtiņa burbuļu» ziepju burbuļu atrakcija.
Uzvaras parkā notiks brīvdabas mākslas performance un atvērtās gleznošanas darbnīcas «Zirgi ienāk pilsētā». Dzīvi zirgi, mākslinieki pie molbertiem un paši rīdzinieki un pilsētas viesi kļūs par daļu no mākslas procesa, simboliski savienojot pilsētu ar dabu un tās kultūras atmiņu.
Esplanādē Rīgas dzimšanas dienu varēs svinēt sportiskā garā, tur notiks diennakts basketbola turnīrs «Krastu mačs», bet laukumā pie Rīgas Kongresu nama notiks «Rīgas Futbola festivāls 2026». Abi sporta pasākumi norisināsies līdz 16. augustam.
Rīgas dzimšanas dienas programmu papildinās «Red Bull Showrun» — motosporta šovs, kas apvienos tehniku, atlētus un enerģiju galvaspilsētas centrā. Šova centrā būs iespēja klātienē redzēt «Red Bull» Formulu 1, ko papildinās drifta, rallija un citi šova elementi. «Red Bull Showrun» piedalīsies arī rallija braucējs Mārtiņš Sesks.
Atzīmējot Rīgas 825. dzimšanas dienu, no plkst. 12 līdz 17 Latvijas Nacionālās operas un baleta kasēs pirmo reizi norisināsies arī kostīmu un rekvizītu tirdziņš.
Tirdziņā būs iespējams iegādāties dažādus Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm radītus sieviešu un vīriešu kostīmus, kostīmu detaļas, aksesuārus un rekvizītus.
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