Klimata pārmaiņu ietekmē un ūdens līmeņa svārstību dēļ Latvijā palielinās plūdu risks. Lielupes upes baseina apgabals un Babītes ezera apkārtne ir viena no apdraudētākajām teritorijām līdzenā reljefa dēļ. To ietekmē gan vējuzplūdi no Rīgas līča, gan pavasara pali un spēcīgas lietavas.
No 2024. līdz 2026. gadam tiek īstenota vērienīga infrastruktūras modernizācija, lai aizsargātu apkārtējās teritorijas un iedzīvotājus no plūdu apdraudējuma.
Pārbūvētas trīs polderu sūkņu stacijas — Jāņupītes, Straupciema un Ratnieku-Biteslejas «Pērlītes» sūkņu stacija. Uzstādīti jauni, videi draudzīgi un energoefektīvi sūkņi.
Pārbūvētas ieplūdes un izplūdes daļas, atsevišķās stacijās ierīkoti automātiskie restu tīrītāji un transportierlentas sanesumu aizvākšanai. Pārbūvēta elektroapgāde un apgaismojums, kā arī ierīkotas drošības, ugunsgrēka atklāšanas un videonovērošanas sistēmas.
Atjaunoti četri aizsargdambji 11,02 kilometru garumā. Aizsargdambji atjaunoti līdz projektētajam augstumam, aizbērtas alas un novākts apaugums. Lai pasargātu aizsargdambjus no dzīvnieku bojājumiem, tajos iebūvēts speciāls aizsargsiets.
Projekta īstenotājs ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» (ZMNĪ).
Kopumā Atveseļošanas fonda investīcijā ZMNĪ īsteno 22 projektus, atjaunojot un pārbūvējot deviņas sūkņu stacijas, 12 aizsargdambjus un vienu kanālu. Visa atbalsta kopējā summa ir 31,7 miljoni eiro no Atveseļošanas fonda un kā līdzmaksājums 5,4 miljoni eiro no Latvijas valsts budžeta.
Pirms būvdarbiem aizsargdambji bija stipri bojāti un deformēti, jo daudzi makšķernieki un atpūtnieki tos izmantoja braukšanai ar apvidus automašīnām nepiemērotos laikapstākļos.
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