Savukārt 46% respondentu kā nozīmīgu faktoru minējuši laika apstākļus un sezonalitāti.
Aptaujas dati liecina, ka 19% nozares mazo uzņēmēju par būtisku izaicinājumu uzskata arī mēslošanas līdzekļu izmaksas un piegādes pieejamību. Vienlaikus 15% norādījuši, ka viņu darbību ietekmē lauksaimniecības preču cenu noteikšana vai konkurences spiediens, bet tikpat daudz mazo uzņēmēju kā izaicinājumu minējuši klientu pieprasījuma svārstīgumu.
«Luminor Bank» Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs Uģis Počs norāda, ka enerģijas un degvielas izmaksas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumiem ir viens no būtiskākajiem ikdienas darbības un izmaksu struktūras elementiem, tāpēc to svārstības tiešā veidā ietekmē gan uzņēmumu rentabilitāti, gan spēju plānot investīcijas. Tāpat arī lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru uzņēmumi vienmēr ir bijuši cieši pakļauti ārējo apstākļu ietekmei.
Počs skaidro, ka šobrīd turpinās degvielas cenu kāpums, ko pavada lielas naftas cenu svārstības. Ģeopolitiskā situācija Tuvajos Austrumos rada riskus sezonas ražai, un lauksaimnieki iezīmē, ka nākamgad minerālmēslu cena un pieejamība varētu būt liela problēma. Papildu nenoteiktību rada «El Nino» — virsmas ūdens temperatūras paaugstināšanās Klusajā okeānā, kas daudzviet pasaulē var izraisīt gan ilgstošu sausumu, gan pārmērīgus nokrišņus, ietekmējot lauksaimniecības ražību, kas jau šobrīd notiek daudzviet Rietumeiropā. Vienlaikus kviešu cenas turpina būt pārsteidzoši zemas, neskatoties uz kviešu ražošanas sadārdzinājumu. Šādos apstākļos īpaši svarīga ir savlaicīga finanšu plānošana, pietiekama apgrozāmo līdzekļu rezerve un pārdomātas investīcijas efektivitātes uzlabošanā.
Baltijas valstu salīdzinājumā redzamas atšķirīgas mazo uzņēmēju prioritātes, norāda bankā. Igaunijā par enerģijas un degvielas cenu ietekmi satraucas mazāka daļa lauksaimnieku — 33%, savukārt daudz nozīmīgāka loma tur ir laika apstākļu un sezonalitātes ietekmei, ko kā būtisku faktoru minējuši 67% mazo uzņēmēju. Lietuvā enerģijas un degvielas cenu ietekmi minējuši tikpat liela daļa mazo uzņēmēju kā Latvijā, bet laika apstākļu un sezonalitātes ietekmi kā izaicinājumu minējuši 31% respondentu.
Neraugoties uz izaicinājumiem, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozare pērn bija viena no aktīvāk kreditētajām nozarēm Latvijā.
Aptauja veikta 2026. gada maijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru «Norstat», kopumā aptaujājot 750 mazo uzņēmumu (līdz 10 darbiniekiem) vadītājus Baltijas valstīs. Jautājumā bija iespēja atzīmēt vairākus atbilžu variantus.
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