Priekšlikums attiektos tikai uz kontiem, kurus finanšu iestāde pēc savas iniciatīvas jau ir slēgusi, bet tajos palikusi nauda. Ja klients piecu gadu laikā pēc konta slēgšanas naudu nepieprasītu, tā varētu kļūt piekritīga valstij, rosina TM. Jaunā kārtība neattiektos uz Latvijas rezidentiem, kuri ir fiziskas personas, kā arī uz iesaldētiem, arestētiem vai piedziņai pakļautiem līdzekļiem. Pirms tās piemērošanas klientiem būtu vēl seši mēneši naudas pieprasīšanai.
Saskaņā ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas sniegto informāciju 2025. gada sākumā Latvijas kredītiestādēs bija 39 136 šādi konti, kuros kopumā atradās aptuveni 26,8 miljoni eiro. Precīzs līdzekļu apjoms, kas varētu kļūt piekritīgs valstij, pašlaik nav nosakāms, jo klientiem tiktu saglabāta iespēja naudu pieprasīt, skaidro TM.
TM ieskatā ilgstoši nepieprasītos līdzekļus varētu izmantot sabiedrībai svarīgu funkciju finansēšanai, tostarp atbalstam bērniem un jauniešiem, kuri jau agrīnā vecumā nonākuši konfliktā ar likumu. Attiecīgi Smiltēns rosina šo naudu izmantot arī Bērnu un jauniešu drošās mājas izveidei.
Valdība Bērnu un jauniešu drošās mājas izveidi atbalstīja jau 2024. gadā, taču finansējums tai līdz šim nav atrasts. Māju potenciāli varētu izveidot bijušā Brasas cietuma teritorijā, atklāj TM. Tā būtu droša un profesionāla atbalsta vide bērniem un jauniešiem ar smagām uzvedības grūtībām, kuriem līdzšinējā palīdzība nav bijusi pietiekama. Tur viņi saņemtu individuāli pielāgotu rehabilitāciju, uzvedības korekciju un speciālistu atbalstu, lai apturētu problēmu padziļināšanos un dotu iespēju mainīt turpmāko dzīves ceļu. Mājas izveidei nepieciešami aptuveni 11,93 miljoni eiro.
Saeima patlaban vērtē grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Minēto priekšlikumu TM iesniegusi kā daļu no šiem grozījumiem pirms to izskatīšanas otrajā lasījumā.
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