ATD norādīja, ka šogad septiņos mēnešos Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanai «Pāternieku» robežpunktā ar kravas transportlīdzekļiem, kuros ir krava, veiktas 12 803 reģistrācijas. Darbības pārtraukšanas brīdī Pāternieku robežpunktā aktīvas rezervācijas bija 179 kravas transportlīdzekļiem ar kravu, kuriem būs jāpārformē kravas pavaddokumenti vai jāmeklē cits risinājums saistību izpildes nodrošināšanai.
Latvijas starptautiskie kravu autopārvadātāji iebraukšanu Baltkrievijas teritorijā caur Pāternieku robežpunktu galvenokārt izmantoja Centrālāzijas kravu nodošanai nākamajam pārvadātājam.
«Robežpunkta slēgšana nenoliedzami ietekmēs autopārvadājumu nozari. Latvijas pārvadātāji jau tagad aktīvi meklē Lietuvas un Polijas pārvadātājus, kuri varētu pārņemt kravu pārvadājumus, lai mazinātu radušos zaudējumus un nodrošinātu piegāžu izpildi,» norādīja Zaķis.
LETA jau vēstīja, ka IeM rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas «Pāternieki» darbību, liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts.
Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs.
«Pāternieki» patlaban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas vieta, kuru izmanto tikai kravas vilcieni. Pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus.
Patlaban valdības lēmuma projekts iesniegts saskaņošanai. Projekts ir iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā.
Tas nepieciešams, lai garantētu valsts neaizskaramību, novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, radītu labvēlīgākus apstākļus Valsts robežsardzes un citu iesaistīto dienestu pienākumu izpildei nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas novēršanā, kā arī optimizētu Valsts robežsardzes rīcībā esošos resursus krīzes apstākļos, norāda IeM.
IeM norāda, ka Baltkrievija ilgstoši turpina pieļaut un veicināt nekontrolētu trešo personu valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, tādējādi apzināti radot savas kaimiņvalsts — Latvijas drošības apdraudējumu, kas tostarp izpaužas kā nepamatota administratīvās slodzes radīšana valsts resursiem.
Vienlaikus aģentūra LETA iepriekš ziņoja, ka Pāternieku robežkontroles punktā novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles veikšana no 31. jūlija nav iespējama.
Valsts robežsardzē aģentūrai LETA teica, ka patlaban nav skaidri iemesli un arī iespējamais problēmu novēršanas laiks. Robežsardze aicina robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.
Latvijas valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Iepriekš arī vēstīts, ka Valsts drošības dienests vairākkārt publiski ieteicis Latvijas iedzīvotājiem nedoties uz Krieviju vai Baltkrieviju, jo tur ir augsti izlūkošanas, vervēšanas un provokāciju riski.
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