Strazdiņš dzimis 1941. gada 29. septembrī.
Viņš bijis vairāku Saeimas un Rīgas domes sasaukumu deputāts un pārstāvējis Latvijas Zemnieku savienību (LZS) un Zaļo un Zemnieku savienību (ZZS).
Strazdiņš strādājis Straupes narkoloģiskajā slimnīcā, bijis Rīgas psihoneiroloģiskās slimnīcas galvenā ārsta vietnieks, kā arī Rīgas pilsētas narkoloģiskā dispansera galvenais ārsts.
No 1975. līdz 1990. gadam Strazdiņš bija Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas galvenais narkologs, no 1991. līdz 1993. gadam Labklājības ministrijas galvenais ārštata narkologs.
No 1993. līdz 1995. gadam viņš vadīja Valsts narkoloģiskās aprūpes un veselības centru un Latvijas Nacionālās narkotiku kontroles un narkomānijas apkarošanas koordinācijas komisiju. Savukārt no 2000. līdz 2002. gadam vadīja Rīgas Narkomānijas profilakses centru.
Rīgas domes 1997. gada vēlēšanās Strazdiņu ievēlēja par Rīgas domes deputātu no LZS saraksta, savukārt 1998. gadā viņš kandidēja 7. Saeimas vēlēšanās, bet netika ievēlēts.
2001. gada pašvaldību vēlēšanās viņu pārvēlēja Rīgas domē. Abus sasaukumus viņš bija domes deputātu apvienības «Centrs» priekšsēdētājs.
Saeimas 2002. gada vēlēšanās viņu ievēlēja no ZZS. Vēlāk viņu no šī saraksta ievēlēja arī par 9. un 10. Saeimas deputātu. Viņš no ZZS saraksta kandidēja arī 11. Saeimas vēlēšanās, tomēr ievēlēts netika. Tāpat Strazdiņš netika ievēlēts Rīgas domes 2013. gada vēlēšanās, kad kandidēja no LZS.
Ārsts 1994. gadā kļuva par Latvijas Medicīnas darbinieku asociācijas goda locekli, savukārt 1995. gadā viņu apbalvoja ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Strazdiņš ir publicējis vairāk nekā 20 zinātniskos rakstus un ir arī vairāku grāmatu autors.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.