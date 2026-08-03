Pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt pieredzei lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tai skaitā, paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontroles nodrošināšanā.
Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz trīs gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana zīdītāju, izņemot sikspārņus, vai lielo plēsēju sugu grupām Boreālajā bioģeogrāfiskajā reģionā vai Baltijas jūras reģionā.
Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augusta plkst. 10.
Lāču monitoringu laikā no 2023. līdz 2025. gadam nodrošināja Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» pētnieki.
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