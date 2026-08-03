Šajā periodā pabeigtas arī divas tirgus uzraudzības, izvērtēti 22 apvienošanās darījumi un turpināts darbs pie jaunu digitālo risinājumu attīstīšanas konkurences pārkāpumu efektīvākai atklāšanai. Tāpat KP aktīvi turpināja preventīvo darbu, sabiedrības izglītošanu un starptautisko sadarbību.
Pirmajā pusgadā KP pabeidza piecas konkurences tiesību pārkāpumu izpētes, tostarp pieņēma lēmumus, konstatējot pārkāpumus un piemērojot sodu divās lietās par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vienā gadījumā konstatējot aizliegtu vertikālu vienošanos.
Pirmo reizi savā praksē KP pieņēma lēmumu pret digitālu platformu, konstatējot dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA «SS» darbībās, kurai piemērots 186 781 eiro naudas sods un noteikts pienākums izstrādāt skaidrus un objektīvus sadarbības kritērijus klientiem.
Tāpat KP konstatēja dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA «Burde B.V.» darbībās, uzņēmumam kā vienīgajam iespējamajam fotoradaru programmatūras licenču piegādātājam VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija» (CSDD) piemērojot pārmērīgi augstas cenas par fotoradaru programmatūras licencēm. KP secināja, ka uzņēmuma noteiktās cenas 20-40 reizes pārsniedza programmatūras ražotāja cenas, tādēļ CSDD bija spiesta maksāt nepamatoti augstu maksu. Par pārkāpumu uzņēmumam piemērots naudas sods 24 199 eiro apmērā.
Pirmo reizi KP vēsturē tika konstatēts pārkāpums lietā, kas tika ierosināta, balstoties uz informāciju, kura iegūta no datu monitoringa rīka datiem. Lietā tika konstatēta aizliegta vertikāla vienošanās «Jura» kafijas automātu izplatīšanā, uzņēmumiem ilgstoši uzturot vienotu preču mazumtirdzniecības cenu līmeni Latvijā un tādējādi ierobežojot konkurenci. Par pārkāpumu trīs uzņēmumiem kopumā piemērots naudas sods 512 100 eiro apmērā.
KP norāda, ka šī bija arī pirmā lieta, kuras izmeklēšanā vienlaikus visās trīs Baltijas valstīs tika veiktas inspekcijas sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas konkurences iestādēm.
KP pieņēma arī lēmumu procesuālo pārkāpumu lietā pret DIA «ABSocial» un SIA «Rīgas memoriālais centrs», uzņēmumiem solidāri piemērojot vairāk nekā 9000 eiro naudas sodu par nesadarbošanos ar KP amatpersonām procesuālo darbību laikā.
Vienlaikus izvērtēta iepriekš AS «Latvenergo» noteikto saistošo pienākumu izpilde, kā arī sagatavoti deviņi izvērtējumi publiskajiem pasūtītājiem par iespējamām aizliegtu vienošanos pazīmēm publiskajos iepirkumos.
Līdztekus pārkāpumu izmeklēšanai KP turpināja īstenot «Konsultē vispirms» principu, mazāk nozīmīgos konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos novēršot iespējamos konkurences ierobežojumus bez formālas lietas ierosināšanas. Pirmajā pusgadā īstenotas 15 prevencijas procedūras, brīdinot 68 juridiskās personas, kā arī veikta viena pārrunu procedūra konkurences neitralitātes jomā.
Pārskata periodā KP būtiski paplašināja datos balstītu tirgus dalībnieku uzraudzību. Izmantojot apvienošanās monitoringa rīku, divos gadījumos pēc KP iniciatīvas tika vērtēta nepieciešamība piemērot apvienošanās iesaukšanas mehānismu. Vienā no tiem KP pirmo reizi iestādes pastāvēšanas vēsturē panāca administratīvā līguma noslēgšanu un konkurences atjaunošanu farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības tirgū aptiekās Dagdā vēl pirms formālās iesaukšanas procedūras piemērošanas.
Savukārt cenu monitoringa dati KP ļāva uzsākt izmeklēšanu pārtikas mazumtirdzniecības nozarē un veikt procesuālās darbības pie diviem lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
Vienlaikus karteļu skrīninga rīks tika izmantots, analizējot iespējamas aizliegtas vienošanās pazīmes energoefektivitātes projektos un publisko iepirkumu digitalizācijas projektos, informē KP. Papildus ikdienas darbā jau tiek izmantots Nozaru konkurences pārskats, kas palīdz identificēt prioritārās nozares padziļinātai uzraudzībai un datu analīzei.
Tāpat KP informē, ka 2026. gada pirmajos sešos mēnešos KP noslēgusi divas padziļinātas tirgus uzraudzības — par konkurences apstākļiem veselības aprūpes pakalpojumu jomā un par konkurenci kredītiestāžu sektorā.
Veicot tirgus uzraudzību par konkurences apstākļiem veselības aprūpes pakalpojumu jomā, KP secināja, ka vispārēji konkurences kropļojumi publiskā finansējuma dēļ nav konstatējami, taču vienlaikus identificēja vairākus sistēmiskus riskus, kas ietekmē veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un konkurenci.
Lai tos novērstu, KP izstrādāja priekšlikumus nozares pilnveidei, tostarp aicinot nodrošināt faktiskajām izmaksām atbilstošus un regulāri pārskatāmus veselības aprūpes tarifus, pilnveidot, veicināt vienlīdzīgu piekļuvi publiskajam finansējumam, izstrādāt ilgtspējīgu ārstniecības personu atalgojuma sistēmu, kā arī stiprināt publiskā finansējuma piešķiršanas caurskatāmību un kontroli.
Savukārt kredītiestāžu tirgus uzraudzībā KP secināja, ka vairākos būtiskos kredītiestāžu pakalpojumu segmentos konkurence joprojām ir ierobežota — tirgu dominē četras lielākās kredītiestādes, bet klientu mobilitāte starp tām saglabājas zema.
Līdz ar to KP aicināja uzlabot kredītiestāžu piedāvājumu salīdzināmību un caurskatāmību, kā arī pirms regulējuma un nodokļu izmaiņu ieviešanas izvērtēt to ietekmi uz konkurenci.
Tāpat KP noslēdza arī padziļinātās izpētes par degvielas cenu izmaiņām 2026. gada sākumā un «Bolt» darbību pasažieru pārvadājumu platformu tirgū, nekonstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, bet identificējot vairākus pilnveidojamus aspektus nozares regulējumā un tirgus darbībā.
Šī gada pirmajos sešos mēnešos KP pieņēma 22 lēmumus uzņēmumu apvienošanās lietās, kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad tika pieņemti deviņi lēmumi.
Trīs gadījumos darījumi tika vērtēti padziļināti otrajā izpētes fāzē tūrisma operatoru, degvielas mazumtirdzniecības un dzērienu ražošanas tirgos. Tāpat sniegta 21 pirmsziņojuma konsultācija, palīdzot uzņēmumiem kvalitatīvāk sagatavot apvienošanās ziņojumus.
Pirmajā pusgadā KP pārstāvji piedalījās vairāk nekā 44 starptautiskos pasākumos, stiprinot Latvijas konkurences uzraudzības starptautisko atpazīstamību.
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