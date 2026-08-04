«Mainīt nepārtraukti būtu nepareizi,» sacīja Gulbe, atbildot uz jautājumu, vai samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm Latvijā būtu saglabājama arī pēc gada.
Viņa arī pauda cerību, ka samazinātā PVN likme tiks saglabāta.
«Domas, ka ik pēc pusgada vai gada kaut ko mainīt, ir nekorekti, kaut vai tāpēc, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības (ES) valstu ir šis samazinātais PVN pārtikai,» sacīja Gulbe.
Tāpat viņa minēja, ka pirmais mēnesis, kopš Latvijā ir spēkā samazinātā PVN likme maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām, parāda, ka cenas ir zemākas, tādējādi samazinātās likmes nesaglabāšanu nebūs viegli paskaidrot.
Viņa arī pauda, ka praktiski visiem pārtikas produktiem Latvijā būtu jāpiemēro samazinātā PVN likme. «Praktiski visiem [pārtikas produktiem] vajadzētu samazināt [PVN likmi], tāpat kā tas ir lielākajā daļā ES valstu, kur pārtikai vienkārši ir samazinātais PVN,» sacīja Gulbe.
Jau ziņots, ka no 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām — maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām — piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzšinējā 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu — līdz 2027. gada 30. jūnijam.
AREI ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzīta iestāde. Institūtu izveidoja Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta un Latvijas Valsts augļkopības institūta reorganizācijā.
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