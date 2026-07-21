Latvijas Bankā norādīja, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulatori.
Darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo «Luminor Bank» ir reģistrēta šajā valstī, un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī ECB Uzraudzības valde, jo «Luminor Bank» ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta ECB līmenī.
Atļauja iegūt būtisku līdzdalību ietver arī Igaunijā reģistrētās «Luminor Bank» visaptverošu analīzi, kas nozīmē, ka tiks vērtēta jaunā potenciālā akcionāra ietekme uz «Luminor Bank» kopā ar bankas Latvijas un Lietuvas filiālēm, minēja Latvijas Bankā.
Latvijas Bankai būs iespēja paust viedokli par šo darījumu ECB Uzraudzības valdē un strādājot ECB kopējā «Luminor Bank» uzraudzības komandā, kuras ietvaros tiek izskatīti visi būtiskākie jautājumi, kas saistās ar bankas darbību un attīstību. Darījuma vērtēšanā tiks ņemti vērā visi iespējamie apstākļi, kas saistās ar bankas darbību un attīstību, piebilda Latvijas Bankā.
Tāpat Latvijas Bankā norādīja, ka «Luminor Bank» ikdienas darbā nekas nemainās.
ECB ir pārņēmusi trīs pēc aktīviem lielāko Latvijas kredītiestāžu — «Swedbank», «SEB banka» un bankas «Citadele» — uzraudzību, savukārt Igaunijā tādas ir četras — «Swedbank», «SEB Pank», «Luminor Bank» un LHV.
Latvijas Bankā norādīja, ka ECB tiesību aktos noteikts, ka šāda darījuma izvērtēšanas pamattermiņš ir 60 darbadienas no brīža, kad ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tomēr dokumentu precizēšana un saskaņošana var aizņemt vairākums mēnešus. Termiņa pagarināšana iespējama līdz 90 darbadienām.
Atbilstoši Eiropas Savienas (ES) regulējumam gala lēmums ir jāpieņem sešu mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no sākotnējā pieteikuma saņemšanas dienas.
Jau ziņots, ka pirmdien, 20. jūlijā «Luminor Bank» pavēstīja, ka to iegādāsies «OTP Bank». Paziņojumā teikts, ka par «Luminor Bank» iegādi «OTP Bank» ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas «Blackstone» pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un «DNB Bank».
Līdz ar šo darījumu «OTP Bank» paplašinās klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%, savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%, teikts paziņojumā.
«OTP Bank» apņēmusies turpināt atbalstīt «Luminor Bank» izaugsmi, balstoties uz bankas «esošajām stiprajām pusēm, tirgus pozīciju un attiecībām ar klientiem». «OTP Group» plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un ar «Luminor Bank» starpniecību veicināt klientu finansiālo labklājību, pausts paziņojumā.
«Luminor Bank» iegāde neesot tikai ģeogrāfiska paplašināšanās, bet «stratēģiska ienākšana attīstītā un stabilā reģionā ar ievērojamu izaugsmes potenciālu». «OTP Bank» valdes priekšsēdētājs Pēters Čāņi norāda, ka viņa vadītās bankas mērķis ir vēl vairāk stiprināt «Luminor Bank» lomu Baltijas valstīs un veicināt reģiona finanšu sistēmas, kreditēšanas aktivitātes un finanšu inovāciju attīstību.
Darījuma summa paziņojumā netika atklāta.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka vēlmi iegādāties «Luminor Bank» Ungārijas «OTP Bank» bija izteikusi jau pirms dažiem gadiem. Tolaik izskanēja, ka banka darbojas ne tikai Ungārijā, bet arī Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Krievijā, Melnkalnē, Moldovā, Serbijā, Slovēnijā, Ukrainā un Uzbekistānā.
«OTP Bank» finanšu pārskats par 2025. gadu liecina, ka bankas peļņa bija 663,253 miljardi Ungārijas forintu (1,832 miljardi eiro), kas ir par 11% mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt bankas kopējie aktīvi 2025. gada beigās veidoja 19,001 triljoni forintu (52,482 miljardi eiro).
«OTP Bank Russia» konsolidētā peļņa bija 202,009 miljardi forintu (557,623 miljons eiro) un tas ir par 47,5% vairāk nekā 2024. gadā. Bankas aktīvi Krievijā sasniedza 3,320 triljonus forintu (9,164 miljardus eiro), un gada laikā tie pieauguši par 40%.
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra «Moody’s» pērn oktobrī apstiprinājusi «OTP Bank» ilgtermiņa noguldījumu reitingu «Baa1» līmenī, mainot perspektīvu no pozitīvas uz stabilu. Bankas bāzes kredītnovērtējums (BCA) paaugstināts no «Baa1» līdz «Baa3».
Savukārt kredītreitingu aģentūra «S&P Global Ratings» 2025. gada aprīlī paaugstināja «OTP Bank» ilgtermiņa un īstermiņa emitenta kredītreitingus no «BBB-/A-3» līdz «BBB/A-2», vienlaikus mainot reitinga perspektīvu no stabilas uz negatīvu.
«Luminor Bank» mājaslapā norādīts, ka tā ir trešā lielākā finanšu pakalpojumu sniedzēja Baltijas reģionā, kas apkalpo privātpersonas, ģimenes un uzņēmumus. 2025. gadā banka strādāja ar 158 miljonu eiro peļņu un sasniedza 8,6% pašu kapitāla atdevi. 2025. gada beigās bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs bija 20,2%, bet kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs — 24,6%.
Latvijā strādā «Luminor Bank» filiāle. Pēc aktīvu apmēra «Luminor Bank» filiāle Latvijā ir ceturtā lielākā banka Latvijā. Banku kontrolē ASV investīciju kompānija «Blackstone».
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