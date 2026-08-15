Šonedēļ notika pašvaldības vadības tikšanās ar «Rīgas satiksmes» un Autotransporta direkcijas pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamos risinājumus sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanai Ropažu novadā un ērtāku savienojumu nodrošināšanai ar Rīgu.
Viens no galvenajiem tikšanās jautājumiem bija 51. autobusa maršruta pagarināšana līdz Upeslejām. Pašvaldība intensīvi strādā pie šī risinājuma, ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt ērtākas ikdienas pārvietošanās iespējas, tostarp skolēniem nokļūšanai izglītības iestādēs.
51. autobusa maršruta attīstība Ropažu novada teritorijā turpinās jau vairākus gadus. 2013. gadā Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome atbalstīja 51. autobusa maršruta Abrenes iela-Ulbroka pagarināšanu līdz Ulbrokas vidusskolai. Tas uzlaboja sabiedriskā transporta pieejamību skolēniem, pedagogiem un iedzīvotājiem.
Pagarinot 51. autobusa maršrutu līdz Upeslejām, iedzīvotājiem būtu iespēja plašāk izmantot «Rīgas satiksmes» pakalpojumus un nokļūt Rīgā un atpakaļ bez papildu pārsēšanās.
Maršruta pagarinājums uzlabotu arī Upesleju un apkārtējo teritoriju sasniedzamību. Vienlaikus nākotnē tiks vērtētas iespējas maršrutu attīstīt vēl tālāk, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un pasažieru plūsmu.
Būtisks ieguvums būtu arī ērtāka nokļūšana līdz Sauriešu karjeriem, kas vasaras sezonā ir iecienīta atpūtas vieta. Tādējādi maršruta pagarinājums kalpotu ne tikai ikdienas braucieniem uz darbu vai mācību iestādēm, bet arī uzlabotu novada atpūtas vietu sasniedzamību.
Tikšanās laikā tika pārrunāts, kā efektīvāk savienot Rīgas sabiedriskā transporta, reģionālo autobusu un pašvaldības organizēto skolēnu pārvadājumu tīklu. Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai esošos resursus izmantotu pēc iespējas efektīvāk, mazinātu maršrutu dublēšanos un vienlaikus saglabātu iedzīvotājiem ērtas pārsēšanās un nokļūšanas iespējas.
Ropažu novada pašvaldība norāda, ka tai būtiski rast risinājumu, kas būtu ne tikai ērts iedzīvotājiem, bet arī finansiāli ilgtspējīgs. Tādēļ viens no galvenajiem turpmāk risināmajiem jautājumiem esot 51. autobusa maršruta pagarinājuma finansēšanas modelis un stabila finansējuma nodrošināšana arī nākamajos gados.
Ropažu novadā jau iepriekš sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izdevies uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību. No 2025. gada decembra tika paplašinātas 16. autobusa maršruta iespējas, reisi, kas iepriekš kursēja līdz galapunktam «Mucenieki», tika pagarināti līdz «Sunīšiem». 16. autobusa maršruts tiek finansēts no valsts līdzekļiem.
Kā aģentūru LETA informēja «Rīgas satiksmes» valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, nekādas vienošanās par maršruta pagarināšanu pagaidām nav panāktas.
Pēc Innusas paustā, maršruta pagarinājums ir reāli izpildāms gan no infrastruktūras, gan pasažieru plūsmas viedokļa, taču, ņemot vērā, ka maršruts iziet ārpus normatīvos noteiktās teritorijas, kuru var apkalpot «Rīgas satiksme», nepieciešams pieņemt attiecīgus lēmumus pašvaldības un Autotransporta direkcijas (ATD) pusē.
Ropažu novada pašvaldība informē, ka ATD divu nedēļu laikā izstrādās savu piedāvājumu par finansējuma modeli. Pēc tā saņemšanas iesaistītās puses turpinās sarunas par maršruta pagarinājumu.
Jau ziņots, ka «Rīgas satiksmes» apgrozījums pagājušajā gadā bija 53,622 miljoni eiro, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās vairākkārtīgi — līdz 10,474 miljoniem eiro.
«Rīgas satiksme» nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas pašvaldība.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.