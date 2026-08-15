Izstāde pievērsīsies trim augusta notikumiem Latvijas 20. gadsimta vēsturē — 1939., 1940. un 1991. gadam. Izstādi «Liktenīgais augusts» veidojis Okupācijas muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.
Plānots, ka izstāde atgādinās par notikumiem, kas būtiski ietekmēja Latvijas valsts un tās iedzīvotāju likteni, un ļaus paraudzīties uz Latvijas 20. gadsimta vēsturi kā notikumu virkni, kurā valsts nākotne vairākkārt tika nostādīta izvēles priekšā.
Izstādes atklāšana notiks pie Okupācijas muzeja trešdien, 19. augustā, plkst. 12, lai atcerētos laiku, kad pirms 35 gadiem 21. augustā Latvija atgriezās starptautiskajā apritē.
Okupācijas muzeja Izstāžu zālē plkst. 13 notiks apaļā galda diskusija «1991. gada notikumi un to nozīme». Diskusijā piedalīsies Edvīns Inkēns, Guntars Krasts, Valda Liepiņa un Andrejs Panteļejevs. Sarunu vadīs Gints Apals.
Savukārt plkst. 15 notiks ekskursija pa Vecrīgu muzeja vēsturnieka Pētera Kalniņa vadībā. Maršrutā iekļauti pieturpunkti, kas saistīti ar Molotova-Ribentropa pakta sekām — no 1939. gada rudens notikumiem cauri pirmajai padomju okupācijai līdz vācu okupācijai un Ostlandes izveidei 1941. gadā. Pulcēšanās notiks pie Okupācijas muzeja.
Latvijas nākotne 20. gadsimta vēsturē trīs reizes izšķīrās tieši augustā. 1939. gada augustā slepenās vienošanās starp nacistisko Vāciju un Padomju Savienību noteica liktenīgu pavērsienu Eiropas un Latvijas vēsturē. Gadu vēlāk, 1940. gada augustā, Latvija jau bija zaudējusi savu neatkarību un tika iekļauta Padomju Savienības sastāvā. Savukārt 1991. gada 19. augustā Padomju Savienībā sākās valsts apvērsuma mēģinājums. Turpmākās trīs dienas nebija skaidrs, kādi būs tā rezultāti un ko tie nozīmēs Latvijas nākotnei.
Izšķirošs pavērsiens notika 21. augustā, kad plkst. 13.10 Latvijas Republikas Augstākā padome ar 111 balsīm par un 13 pret pieņēma Konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, atjaunojot Latvijas neatkarību «de facto».
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